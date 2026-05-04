בהשפעת דוד זיני? שב"כ בצעד חריג לטובת יונתן אוריך

לפני כחודשיים הוסרו ההגבלות על יונתן אוריך, שמיהר לשוחח עם נתניהו - כעת דווח ב'הארץ', כי שב"כ קיבל החלטה חריגה לטובת אוריך

שב"כ שינה את עמדתו, וקבע כי יונתן אוריך יכול להיכנס למשרד ראש הממשלה נתניהו, כך דווח היום (שני) ב'הארץ'.

על פי הדיווח, לשינוי קדמו שיחות בין בכיר במשרד, האחראי על הבטחון, אלון חלווה, לאנשי השירות. בנובמבר 2025 העביר שב"כ "הנחיה ממוקדת" שלפיה אוריך ואלי פלדשטיין מנועים מלהיכנס לתחומי המשרד, בשל החשדות נגדם בבילד.

בעקבות זאת התנהלו שיחות בין חלווה לאנשי השירות, ובפברואר השנה ניתנה חוות דעת עדכנית של שב"כ. לפיה, אוריך ופלדשטיין יכולים להיכנס למשרד, אך לא ל"חדרים מסווגים", אזורים שבהם מוחזק חומר סודי או שלגביהם קיימת רגישות ביטחונית מיוחדת - אזורים שממילא אסור להם להכנס אליהם כיוון שאין להם סיווג בטחוני, איסור שלא נאכף בזמן אמת.

‏על פי הדיווח, אדם המצוי בפרטים אמר כי חלווה הזהיר את אנשי השירות מ"השלכות רוחב" של האיסור. מקור במשרד ראש הממשלה טען כי מדובר בהחלטה עצמאית של שב"כ, שאינה נובעת מהפנייה של חלווה.

‏מאגף הביטחון במשרד ראש הממשלה נמסר בתגובה: "לא השתנה דבר בנושא. האגף פועל בדיוק בהתאם להנחיות שב"כ".

משב"כ לא נמסרה תגובה.