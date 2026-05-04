שקמה ברסלר בתגובה ראשונה להחלטה של השב"כ

פרופסור שקמה ברסלר, ממנהיגות המחאה נגד הממשלה, מגיבה להחלטה של השב"כ שעוררה סערה

פרופסור שקמה ברסלר, ממנהיגות המחאה נגד הממשלה, תוקפת את ראש השב"כ דוד זיני בעקבות החלטתו לאפשר ליונתן אוריך להיכנס ללשכת ראש הממשלה.

ברסלר שיתפה את הדיווח על החלטתו של זיני וכתבה: "זיני מאשר למי שקיבל כסף מקטאר (גם אחרי הטבח) להכנס ללשכת ראש ממשלת הטבח".

מי שעוד תקף את ההחלטה הוא חבר הכנסת גלעד קריב, שכתב: "התרענו מפני המינוי של זיני לראשות השב״כ בשעה שאחרים בחרו להיות "ממלכתיים" ומנומסים".

"עכשיו התמונה מתבהרת: רצף של החלטות מטרידות, והצטברות של עוד ועוד עדויות להתנהלות בלתי מקצועית ומסוכנת מצד ראש השירות. מדובר בסיכון לביטחון ישראל ולהתנהלותו החוקית והמקצועית של הארגון".