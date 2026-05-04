אופ"ק מודיעים סופית: האמירויות פרשו מהארגון

קרטל הנפט הבינלאומי של ערב הסעודית, אופ"ק, הודיע באופן סופי על פרישתה של איחוד האמירויות מהארגון, במה שמוגדר כמכה משמעותית לשיטה הסעודית בשוק הנפט העולמי

לאחר שבמהלך החודש שעבר, הודיעו האמירויות על כוונתם לפרוש מתאגידי הנפט הבינלאומיים, אופ"ק ואופ"ק+, הנמצאים תחת שליטה סעודית, קרטל הנפט הודיע רשמית כי הפרישה יצאה לפועל. כעת איחוד האמירויות תוכל להפעיל שליטה גדולה משמעותית על משאבי האנרגיה שלה, במה שבמערב מצפים שיהווה בשורה משמעותית ליציבות שוק הנפט.

ההודעה הראשונית על פרישת האיחוד הגיע בתור הפתעה משמעותית לשוק הגלובלי, אופ"ק הוא אחד מהגופים החזקים בעולם, וקיים מעל ל-50 שנים, כאשר ב-73 לאחר מלחמת יום הכיפורים, היה זה ארגון אופ"ק בהנהגת ערב הסעודית שהודיע על חרם נפט גלובלי שגרם למשבר אנרגיה עולמית.

בשנים אלה, בעקבות התלות הגדולה של מדינות ערב בהכנסות נפט, חרמות נפט הן אינן אירוע שצפוי להתרחש, אך אופ"ק עדיין עמד בתור כלי מרכזי בהגמוניה האנרגטית והאזורית של סעודיה, כלי אותו האמירויות פועלת לשבור. אופ"ק נשלטת אפקטיבית על ידי סעודיה, והארגון קובע כמה נפט ניתן לשאוב, כמה ניתן למכור, אל מי ובאיזה מחירים.

כעת, תוכל האמירויות, אשר הייתה המדינה בעלת מצבורי הנפט המניבים מהגדולים בארגון (מקום שלישי באופ"ק אחרי סעודיה ו-ונצאולה) עם מעל ל-110 מיליארד חביות נפט מוכחות בשטחה, וכעת תוכל לשאוב כרצונה, למכור כרצונה ועם מי שתרצה.

מדובר במכה משמעותית למעמד הסעודי, אשר נשען רבות על שליטתה בברז הנפט העולמי.