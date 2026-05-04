אחרי הסערה: קובי יעקובי מאיים בעתירה לבג"ץ נגד היועמ"שית

עורכי דינו של קובי יעקובי מאיימים לעתור לבג"ץ נגד היועמ"שית, בעקבות התנהלות חמורה לטענתם בחקירת הנציב

עורכי הדין אורי קורב, ונוי כץ באי כוחו של הנציב קובי יעקובי פנו ליועצת המשפטית לממשלה במכתב התראה ומיצוי הליכים בטרם יעתרו לבג"ץ, וזאת מחמת התנהלות חמורה, העולה בחלקה עד כדי חשד לפלילים, האופפת את חקירתו של הנציב, כך דיווח כעת (שני) אבישי גרינצייג.

בדבריהם הם מסרו כי במסגרת השימוע ומכתב ליועצת ופרקליט המדינה, הועבר אליהם מידע רגיש בדבר מערכת יחסים אינטימית בין אבודרהם לבין חוקרת מח"ש המעורבת בתיק וביקשו כי תבוצע חקירה בעניין על ידי גורם חיצוני.

עצם קיומה של מערכת יחסים אינטימית שכזאת בנסיבות העניין, מעלה חשש אינהרנטי כבד לזיהום החקירה וההליך כולו ואינה מאפשרת את הגשת כתב האישום בנסיבות התיק. למצער מחייבת את חקירת החשד הכבד לפלילים בטרם קבלת החלטה בעניין.

עוד מסרו כי במכתב מיום 28.4.26 ביקשו להציג את הדברים בהרחבה בפני היועצת המשפטית לממשלה. כעבור 5 ימים ולאחר שתוכן הדברים מצא את דרכו לתקשורת נענו באופן מעורר תדהמה כי מח"ש היא שתבחן ותחקור את החשד לפלילים כנגד מח"ש!

מצופה היה, שאחרי "פרשת הפצ"רית" והחלטת בג"ץ בעניין יופקו הלקחים הנדרשים וחקירות ביחס להתנהלות של יחידות חוקרות לא תיעשנה על-ידי היחידות עצמן אלא על ידי גורמים חיצוניים.

לטענתם בידם ראיות שאינן ניתנות להפרכה, המצביעות על מערכת היחסים האינטימית.



