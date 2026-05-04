טראמפ לא עוצר: מכחיש פגיעה בכלי שיט ולועג לאיראנים

הנשיא טראמפ מפרסם כעת ברשתות החברתיות הכחשה גורפת לטענות האיראניות על פגיעה בספינות ותשתיות אמריקאיות במפרץ, ומודיע כי שום דבר לא נפגע

הנשיא טראמפ מכחיש בתוקף את הטענות האיראניות, ואת הדיווחים על פגיעה אפשרית של טילים בליסטיים וכלי טיס מתאבדים בספינות ותשתיות אמריקאיות, טראמפ פרסם גרפיקה המכחישה לחלוטין כל פגיעה בציוד אמריקאי ולעג לאיראנים על מצבם.

בגרפיקה שפרסם, הכחיש טראמפ כל פגיעה בכלים אמריקניים והודיע כי כלל המערכים האזוריים: הצי, חיל האוויר ומערכות ההגנה האווירית האזוריות לא נפגעו ועומדים במצב של 100 אחוז שלמות.



בנוסף לעג טראמפ למצבם של האיראנים ומנה את הנזקים שספגו: השמדת הצי האיראני, חיל האוויר, ומערך ההגנה האווירית, בנוסף כמובן לחיסולו של המנהיג העליון עלי חמינאי.