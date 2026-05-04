ראיתם אותו? המשטרה מחפשת אחרי עבריין נמלט

דוברות המשטרה פרסמה היום (שני) בקשה דחופה לסיוע מהציבור באיתורו של חשוד המבוקש לחקירה בגין שורה ארוכה של עבירות פליליות וכלכליות חמורות.

החשוד, סאלים חוסיין, בן 34 ותושב הכפר טובא זנגרייה שבצפון, דרוש לחקירה בחשד למעורבות בעבירות של גביית דמי חסות (פרוטקשן), סחיטה באיומים, השמטת הכנסה במזיד, איסור הלבנת הון ושיבוש מהלכי משפט.

צילום: סאלים חוסיין

המצוד אחר החשוד

במשטרה משקיעים מאמצים ניכרים במאבק בתופעת הפשיעה החקלאית והפרוטקשן, ובמסגרת זו מבקשים כעת להסתייע בערנות האזרחים כדי להביא למעצרו של חוסיין.

פרטי החשוד:

שם: סאלים חוסיין

גיל: 34

מקום מגורים: טובא זנגרייה

במשטרה מדגישים כי כל מי שיש בידיו מידע על אודות מקום הימצאותו של החשוד, או כל פרט שעשוי להוביל לאיתורו, מתבקש לדווח על כך בהקדם למוקד 100 של משטרת ישראל או לגשת לתחנת המשטרה הקרובה למקום מגוריו.