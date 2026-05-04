הותר לפרסום: הושמדו משגרים עם טילים שכוונו לעבר ישראל

רגע לפני שיגור טילים לעבר ישראל, צה"ל השמיד משגרים שהיו טעונים בטילים ומוכנים לשיגור

לוחמי סיירת גבעתי, הפועלים בפיקוד אוגדה 91, פשטו מוקדם יותר היום (שני) על מרחב שיגור מרכזי בדרום לבנון. ממרחב זה, כך על פי נתוני הצבא, שיגר ארגון הטרור עשרות רקטות לעבר כוחות צה"ל ויישובי הצפון במהלך התקופה האחרונה.

במהלך הפעילות הממוקדת בקו ההגנה הקדמי, איתרו הלוחמים מצבור משמעותי של אמצעי לחימה. בין היתר נמצאו עשרות רקטות, רובי קלאצ'ניקוב, מטולי RPG וציוד לחימה רב ששימש את מחבלי הארגון בשטח.

משגרים טעונים לעבר ישראל

בנוסף למצבורי הנשק, כוחות הסיירת חשפו משגרים טעונים שהיו מוכנים לירי מיידי. המשגרים היו מכוונים הן לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון והן לעבר שטח מדינת ישראל, במטרה לבצע ירי תלול מסלול לעבר העורף.

הלוחמים פעלו לנטרול המשגרים ולהשמדת מצבורי הרקטות, ובכך סיכלו ניסיונות ירי נוספים שתוכננו לצאת מהמרחב בטווח הזמן המיידי.

בצה"ל מדגישים כי הפעילות במרחב נמשכת כחלק מהמאמץ הכולל להסרת האיומים על אזרחי ישראל ודחיקת כוחות חיזבאללה מקו הגבול. לוחמי סיירת גבעתי ממשיכים לסרוק את השטח ולאתר תשתיות טרור נוספות המסתתרות בתוך הסבך ובין המבנים בדרום לבנון.