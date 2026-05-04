השירות המטאורולוגי: עדכון חריג ליממה הקרובה

דווקא עכשיו, בתחילת חודש מאי, כשהציבור כבר התרגל לבגדים קצרים ולשמש אביבית, חזר החורף לביקור פתע בצפון הארץ. מדובר באירוע נדיר במיוחד; הפעם האחרונה שבה פקד את אזורנו מזג אוויר דומה בחודש מאי הייתה בשנת 1986 – בדיוק לפני 40 שנה.

על פי דיווח של השירות המטאורולוגי, בעוד שבשיא החורף (במהלך חודש פברואר) חווינו ימים אביביים וחמים, המערכת הנוכחית עוצמתית במיוחד. היא נובעת מחזית קרה מאוד שגרמה בטורקיה לשלגים מגובה 1,000 מטרים, והשפעותיה הגיעו גם אלינו.

שלג במאי וטמפרטורות חד-ספרתיות

המחזה המרהיב ביותר נרשם בשעות האחרונות בחרמון ובהרי הלבנון, שם השלג החל להיערם מגובה 2,000 מטרים. בשירות המטאורולוגי מעריכים כי רום השלג עשוי להנמיך במהלך היום במספר מאות מטרים נוספים, כך שייתכנו פתיתים לבנים גם בפסגות נמוכות יותר.

עם כניסת החזית הקרה בשעות הבוקר, צנחו הטמפרטורות בגליל העליון ובצפון הגולן אל מתחת ל-10 מעלות, כשהן מלוות ברוחות עזות שהעצימו את תחושת הקור.

ברד וגשמים עזים בצפון

גם הגשם לא איחר לבוא: בגליל המערבי והעליון נמדדו עד כה כ-10 מ"מ של גשם שירדו בעוצמה גבוהה. בחלק מהיישובים הדיווחים כללו גם מטחים של ברד כבד שכיסו את הקרקע בלבן.

הגשמים צפויים להימשך לפרקים במהלך היום, בעיקר באזור הרי הצפון. על פי התחזית המעודכנת, המערכת החורפית החריגה הזו תלווה אותנו גם מחר, וצפויה להיפסק סופית רק מחר (שלישי) בשעות הערב.