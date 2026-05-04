דרום לבנון: 2 לוחמים נפצעו בינוני בהיתקלות עם מחבלים

שני לוחמי צה"ל נפצעו היום (שני) באורח בינוני בהיתקלות מול מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו.
בשעה 11:00 בערך, כוחות סיירת גולני הפועלים בפיקוד אוגדה 36 נתקלו במספר מחבלים בדרום לבנון, שפתחו לעברם באש. כתוצאה מירי המחבלים, נפצעו שני לוחמים באורח בינוני. הלוחמים פונו באופן מוסק להמשך טיפול רפואי בבית חולים.
הכוחות בשטח הגיבו במהירות והפעילו אש לעבר המחבלים במרחב. מיד לאחר ההיתקלות, חיל האוויר תקף מספר מבנים צבאיים ועמדת נ"ט של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב. הכוחות ממשיכים לפעול במרחב ולסגור מעגל על המחבלים.
