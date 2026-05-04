ישר לחשבון: ביטוח לאומי בהודעה משמחת לציבור

המוסד לביטוח לאומי הוציא היום (שני) הודעה רשמית לציבור הזכאים, ובה עדכון על הקדמת מועדי תשלום הקצבאות עבור חודש מאי 2026. המהלך נועד להקל על הזכאים ולוודא שהכספים יגיעו לחשבונות הבנק מוקדם מהרגיל.

על פי הודעת הביטוח הלאומי, הקצבאות שמשולמות בדרך כלל ב-28 בכל חודש, יוקדמו וישולמו ביום שני, ה-25 במאי.

רשימת הקצבאות שיופקדו בחשבונות הבנק בתאריך המוקדם כוללת את:

קצבת אזרח ותיק

קצבת שאירים

קצבת נכות

קצבת ניידות

קצבת סיעוד

קצבת מזונות

קצבת נפגעי עבודה

קצבת אסירי ציון

בביטוח הלאומי קוראים לציבור לעקוב אחר ההפקדות בחשבונות הבנק ומזכירים כי ניתן לקבל מידע אישי ומפורט גם באמצעות האתר הרשמי והאזור האישי של המוסד.