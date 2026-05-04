הפרשן הצבאי מעריך: "יום דרמטי - עשוי להצית את המלחמה בקרוב"

הפרשן הצבאי ניצן שפירא, טען כי המהלך הדרמטי של ארה"ב - עשוי להצית את המלחמה בקרוב

מפיקוד המרכז האמריקאי נמסר לפני זמן קצר כי משחתות וספינות טילים של הצי, פועלות כעת בלב המפרץ, לאחר שחצו את נקודת החנק האיראנית במיצר הורמוז, כחלק ממבצע "חופש" עליו הכריז אמש הנשיא טראמפ כחלק מהבטחת חופש השייט במרחב.



הפרשן הצבאי של חדשות 12, ניצן שפירא, הסביר שיש סיכוי סביר שזה מה שיוביל לחידוש הלחימה: "יום דרמטי. נראה מה קורה כאן בשעות הקרובות".

עוד הוא הסביר: "טראמפ החל הלילה במהלך נקודתי באיראן. החל משעות הבוקר, יום שני, ארצות הברית תלווה ספינות שתקועות במצר הורמוז. עד עכשיו האיראנים לא אפשרו ולא נתנו לאותן ספינות לעבור".

הפרשן הוסיף: "אם וכאשר, כך אומר דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, האיראנים ינסו לתקוף את אותן ספינות או את ספינות פיקוד המרכז של ארצות הברית - ארצות הברית תגיב בכוח ובתוקפנות אל מול האיומים האיראניים".

לסיום הוסיף שפירא: "כרגע מדובר בניסיון לפתוח את מצר הורמוז, וזה מה שנעשה דה-פקטו בשטח. יכול מאוד להיות שהדבר הזה יוביל להסלמה. לכן האמריקנים, עם כמות גדולה מאוד של חיילים ולוחמים, ערוכים לכל תרחיש, וגם כאן בישראל ערוכים לכל ההתפתחויות שיכולות להיות - גם בהגנה, בהיבטים של הגנה אווירית, וגם בהתקפה, אם וכאשר חיל האוויר יצטרך לצאת ולתקוף באיראן".