הצי האמריקאי מכריז: שברנו את מצור הטילים האיראני

לאחר שהמשטר האיראני שיגר טילים ותקף תנועה ימית דרך מיצרי הורמוז, בניסיון לחסום את המאמץ האמריקאי לפתוח את המייצרים חזרה לשייט, הצי האמריקאי מכריז כי ספינותיו הצליחו לחצות את המיצר ללא פגע

מפיקוד המרכז האמריקאי נמסר לפני זמן קצר כי משחתות וספינות טילים של הצי, פועלות כעת בלב המפרץ, לאחר שחצו את נקודת החנק האיראנית במייצרי הורמוז, כחלק ממבצע "חופש" עליו הכריז אמש הנשיא טראמפ כחלק מהבטחת חופש השייט במרחב.

אמש, הכריז הנשיא טראמפ כי הצי האמריקאי יפעל בשיתוף על מדינות נוספות, במטרה לאפשר את תנועת המכליות והספינות הלכודות בתוך המייצרים מתחילת המלחמה. מוקדם יותר היום שיגרו האיראנים סידרה של טילים בליסטיים אל עבר תנועת ספינות, במה שהגדירו כ'יריית אזהרה' והבהירו כי לא יקבלו 'תנועה לא מאושרת' בהורמוז.

כעת מודיע פיקוד המרכז כי הצליח לנווט דרך המייצרים ללא פגע, וימשיך להדריך ספינות נוספות, כאשר הם הודיעו כי בנוסף אל המשחתות שהצליחו לחדור אל תוך המפרץ ללא תיאום איראני, גם הצליחו להוביל שתי ספינות סוחר אל מחוץ למפרץ אל מים בינלאומיים.