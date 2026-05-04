בשידור חי: ההדלקה המרכזית של הציונות הדתית בחברון

בשידור חי: מעמד ההדלקה המרכזית של ל"ג בעומר במערת המכפלה בחברון.
ההדלקה המרכזית של הציונות הדתית - שידור חי החל מהשעה 21:00
בעוד שההילולה של רשב"י במירון מתנהלת השנה תחת מגבלות, אלפי בני ישיבות, תלמידי הסדר, תלמידות אולפנות ונוער מכל רחבי הארץ יתכנסו לרחבת מערת המכפלה.
מה שהתחיל לפני כשש שנים כאירוע שהשתתפו בו מאות בודדות, יהפוך השנה לאירוע הגדול של הציונות הדתית, שצפוי למשוך כ-10,000 משתתפים.
האירוע, המאורגן על ידי מועצת קריית ארבע-חברון, המועצה הדתית ו"הכנסת אורחים חברון", יגיע לשיאו בשעה 22:00 במעמד ההדלקה המרכזי.
בין הדמויות הבולטות שישתתפו במעמד: יו"ר מפלגת הציונות הדתית שר האוצר בצלאל סמוטריץ', ראש ישיבת "מרכז הרב" הרב יעקב שפירא, המרא דאתרא הרב אברהם יצחק שוורץ, וראש ישיבת "תורה בציון" הרב נחום נריה.
את האירוע תלווה להקת "אשירה".
ההדלקה המרכזית בחברון
21:00: פתיחת השידור החי - התוועדויות, שירה ושיחות חיזוק.
22:00: רגע השיא - ההדלקה המרכזית בשידור ישיר מרחבת המערה.
