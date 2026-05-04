לא מחכים לבג"צ: בתי הדין הרבניים קבעו הרכבים לדיני ממונות

*בעקבות השלמת החקיקה ההיסטורית: בתי הדין הרבניים חוזרים לדון למרות העתירה לבג"צ נגד הרחבת הסמכויות, נשיא בית הדין הרבני הרב דוד יוסף קבע 13 הרכבים לבתי דין לממונות. הדיונים יתקיימו בסוף היום כדי לא לפגוע בתיקי הגירושין והירושות

בבתי הדין הרבניים לא מחכים לאישור של בג"צ. כחודש לאחר השלמת הליכי החקיקה המעגנים את סמכות בתי הדין הרבניים לדון כבוררים בדיני ממונות, נקבעו היום 13 הרכבים.

נשיא בית הדין הרבני הגדול, הראשון לציון הרב דוד יוסף, חתם והוציא לפועל את המהלך. בכתב מינוי רשמי הועמדו 13 הרכבי דיינים מנוסים בבתי הדין האזוריים ובבית הדין הגדול, שיוסמכו לדון בתביעות כספיות, סכסוכי חוזים וענייני רכוש.

כזכור, האפשרות לדון בדיני ממונות בבתי הדין הרבניים מותנית בהסכמה בכתב של שני הצדדים, ופסקי הדין שיינתנו יהיו בעלי תוקף של פסק בוררות הניתן לאכיפה.



המהלך נועד לתת מענה לציבור הרחב המבקש להכריע בסכסוכים אזרחיים על פי דין תורה במסגרת ממלכתית, ובכך גם לסייע בהורדת העומס על מערכת בתי המשפט הכללית.

ההרכבים החדשים יפעלו בפריסה ארצית רחבה: 2 הרכבים בירושלים, 2 הרכבים בתל אביב ושניים ברחובות. בפתח תקווה, חיפה, נתניה, באר שבע, אשדוד, אשקלון ואריאל: הרכב ייעודי אחד.

בנוסף, הוסמכו כלל ההרכבים בבית הדין הרבני הגדול לדון בערעורים בנושאי ממונות.

לא לפגוע בתיקי הגירושין והירושות

בהתאם להנחיית נשיא בית הדין, וכדי להבטיח שזכויות המתדיינים בתיקי המעמד האישי (גירושין, ירושות ואימוץ) לא ייפגעו, נקבע כי הדיונים בתיקי הממונות ישובצו אך ורק בסוף יום הדיונים. בדרך זו, המערכת מבטיחה שירות נוסף לציבור ללא יצירת עיכובים בתיקי הליבה של בית הדין.

מנהל בתי הדין הרבניים, הרב אלי בן דהן: "אנו ניצבים בפני עידן חדש בשירותי הדת והמשפט בישראל. עם השלמת החקיקה ושיבוץ ההרכבים, אנו מזמינים את הציבור לבוא ולהתדיין בדיני ממונות בבתי הדין הרבניים. השירות יינתן במקצועיות וביעילות, תוך הקפדה על הקריטריונים שנקבעו בחוק ועל בסיס הסכמה מפורשת של שני הצדדים".