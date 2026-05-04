מערך הרכבות לירושלים יתוגבר הלילה. זו הסיבה

בתשובה לעתירה שהוגשה לבית המשפט העליון, חושפת רכבת ישראל את היערכותה לאירוע שהעותק לירושלים. התוכנית: רכבות כפולות לאורך כל הלילה, שתי רכבות כוננות בתחנות המפתח ותגבור מאסיבי של כוח אדם

בתשובתה לעתירה שהוגשה לבג"ץ על ידי עמותת "אמת ליעקב", הודיעה היום (שני) רכבת ישראל כי תבצע היערכות מיוחדת ותגבור משמעותי של קווי הרכבת לירושלים לכבוד אירוע ההדלקה של ר' מיילך בידרמן.



האירוע, שהועתק השנה לירושלים בשל המצב הביטחוני בצפון, צפוי למשוך קהל רב, וברכבת הוחלט לפעול להרחבת השירות למרות שהנהלת הרכבת ציינה כי לא התקבלה פנייה מוקדמת בנושא ממארגני האירוע או מגורמים ממשלתיים.

במסגרת המענה המבצעי, רכבת ישראל תפעיל לאורך שעות הלילה רכבות במערכים כפולים של 12 קרונות בקו הרצליה–ירושלים יצחק נבון, זאת במקום המערך הרגיל של 6 קרונות הפועל בשגרה החל מהשעה 23:30. מהלך זה יכפיל את כמות המושבים הזמינה לנוסעים ויחייב הצבת צוותי פקחים נוספים על כל רכבת כדי להבטיח את ניהול הנסיעה והבטיחות.

כחלק מרשת הביטחון למניעת עומסים חריגים, יוצבו שתי רכבות כוננות בנקודות אסטרטגיות: האחת בתחנת בני ברק בין השעות 20:00 ל-23:59 למענה על ביקושים לכיוון ירושלים, והשנייה בתחנת ירושלים יצחק נבון החל מהשעה 01:00 ועד 07:00 בבוקר לטובת פיזור הנוסעים חזרה. הרכבת הבהירה כי מערך הכוננות יופעל במידת הצורך בהתאם להיווצרות עומסים בפועל בתחנות אלו.

בנוסף לשינויים בלוח הזמנים ובמבנה הרכבות, יתוגברו הצוותים בתחנות ירושלים יצחק נבון ותל אביב סבידור מרכז במנהלי תחנות, דיילי שירות ומאבטחים. הרכבת הדגישה בתשובתה כי היערכות זו, הכוללת הקצאת משאבים וציוד כוננות, הינה פרקטיקה מקובלת באירועים המוניים שנועדה להבטיח מענה שירותי ובטיחותי הולם למשתמשי הדרך.