"זה מגיע לך": אלמנת צה"ל הושפלה לעיני ילדיה בקניון

תמרה בייטלמן אשרם, שאיבדה את בעלה בעזה, תיארה תקרית מחרידה בסניף בכפר סבא: "השומר צעק עלינו וחטף לבני את הסקייטבורד מהיד. כשציינתי בכאב שבעלי נהרג במלחמה, הוא ענה לי 'זה מגיע לך' מול הילדים ההמומים"

עדות קורעת לב שהתפרסמה אמש (ראשון) ברשתות החברתיות חושפת תקרית חמורה שאירעה בשבת האחרונה בסניף דקטלון בקניון G בכפר סבא. תמרה בייטלמן אשרם, אלמנתו של רס"ם (במיל') נועם אשרם ז"ל – שנפצע בקרב בעזה בסוף דצמבר 2023 ונפטר מפצעיו שבועיים לאחר מכן – מצאה את עצמה תחת מתקפה מילולית אלימה מצד שומר המוצב במקום.



האירוע, שהחל בוויכוח שגרתי על הכנסת סקייטבורד ועגלת קניות לסניף, הידרדר במהירות להשפלה פומבית של אלמנת צה"ל לעיני ילדיה הקטנים.

לדברי אשרם, השומר חטף את הסקייטבורד מידיו של בנה בן ה-3 בצורה מאיימת, וכאשר ניסתה להתגונן ואמרה לו שהוא מתנהג בחוצפה, הוא הטיח בה: "שבעלך יבוא לעזור לך". כשתמרה השיבה לו בכאב כי בעלה נהרג במלחמה, תגובתו של השומר הותירה אותה ואת העוברים והשבים בהלם מוחלט: "זה מגיע לך". אשרם תיארה כי עמדה שם בבכי ובהלם, בעוד הילדים מבינים את גודל הסיטואציה וההשפלה שאמם עוברת.







למרות חומרת המעשה, אשרם טוענת כי הנהלת הסניף לא העניקה לה מענה אנושי או הגנה. מנהל הסניף הבהיר לה כי מאחר והשומר מועסק על ידי חברת אבטחה חיצונית של הקניון, אין לו סמכות בנושא והפנה אותה להנהלת קניון G, שם נמסר לה כי אין קב"ט זמין לטיפול באירוע. "חשוב לי שהמקרה הזה לא יעבור בשתיקה", סיכמה אשרם, "מספיק סבלנו כמדינה וכמשפחה כדי שלא נצטרך להתמודד גם עם יחס אכזרי כזה".



מחברת דקטלון נמסר: "אנו מביעים צער עמוק על המקרה שאירע בחנות כפר סבא. אנו מבצעים תחקיר עומק ומחדדים את הנהלים מול כלל הצוותים והספקים כדי להבטיח שמקרה כזה לא יחזור. התנהגות זו עומדת בניגוד מוחלט לערכי החברה. על אף שמדובר במאבטח מטעם חברת אבטחה חיצונית, אנו לוקחים על כך אחריות מלאה והורנו על הפסקת הצבתו של המאבטח בסניף. אנו נמצאים בקשר אישי עם תמרה כדי לתמוך ולייצר עבורה ועבור הילדים חוויה מתקנת"