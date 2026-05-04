פלג על אייל יפה: "אין הצדקה לדחוף שוטרת עם פלג גופך התחתון"

עיתונאי חדשות 12 גיא פלג יצא נגד התנהלות פעיל המחאה אייל יפה והבהיר כי "אין ולא תהיה הצדקה" למעשה המיוחס לו, אך במקביל הגדיר את הפרשה כ"סיפור מחריד וקפקאי"

עתונאי חדשות 12, גיא פלג, התייחס היום (שני) לפרשת פעיל המחאה אייל יפה, ופרסם התייחסות מורכבת המשלבת ביקורת על התנהלות הפעיל לצד מתקפה חזיתית על רשויות האכיפה וגורמי תקשורת. בפתח דבריו הבהיר פלג כי הוא מסתייג מהתנהגותו של יפה במהלך ההפגנה: "גם במהלך הפגנה סוערת, אין ולא תהיה הצדקה 'לדחוף' שוטרת 'עם פלג גופך התחתון'".

למרות הביקורת על המעשה עצמו, פלג הגדיר את השתלשלות האירועים כ"סיפור מחריד וקפקאי". לדבריו, מדובר במהלך מכוון של מספר גורמים שנועד לפגוע ביפה באופן לא מידתי. "סיפור שבו חברו כל כוחות האופל - הצל, ערוץ 14, גורמים פשיסטיים במשטרה - כדי לחסל פעיל מחאה", כתב פלג.

את דבריו סיכם פלג בהבעת שביעות רצון מכך שהתיק קיבל תפנית בעקבות התערבות משפטית, וציין כי "מזל שלפרקליטות ירד האסימון", כשהוא רומז לכך שהדרגים הבכירים הבינו שהתיק נופח מעבר למידותיו.