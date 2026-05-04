טרור הפרוטקשן: 24 קליעים נורו לעבר רכב מייסד 'עד כאן'

טרור הפרוטקשן בגליל עולה מדרגה: אלמונים ירו הלילה לעבר רכבו של יריב בן עמי, המוביל את המאבק בתופעה • בן עמי: "ניסיון לסתום לנו את הפה, לא ניכנע עד שנחסל את התופעה" • בשבועות האחרונים: למעלה מ-60 אירועי טרור פלילי וחקלאי ברחבי הצפון

עליית מדרגה מסוכנת בטרור הפרוטקשן המשתולל בצפון: הלילה (בין ראשון לשני) בוצע ירי מאסיבי לעבר רכבו של יריב בן עמי, מייסד ארגון "עד כאן" הפועל נגד כנופיות הסחיטה בגליל.



הירי בוצע בזמן שהרכב חנה בטובא-זנגרייה, סמוך לביתו של עובד בחברת "הדסים" שבבעלות בן עמי. מחקירת האירוע עולה כי חמוש הגיע למקום ופתח באש מדויקת לעבר רכב החברה בלבד, בעוד רכבים אחרים שחנו בסמוך לא נפגעו – מה שמחזק את ההערכה כי מדובר במסר מאיים ומכוון לעברו של בן עמי.





הרכב עם הירי צילום: דוברות עד כאן

בארגון "עד כאן" הגדירו את האירוע כניסיון סתימת פיות ואיום ישיר על חייו של המייסד. "יריב מאוים, ואין דרך אחרת להסביר את זה", מסרו בארגון. "כל חטאו הוא המלחמה על הצדק, על הכלכלה בגליל ועל הביטחון של כולנו. אנחנו מצפים מהמדינה להתעורר מהתרדמת, למצות את הדין עם העבריינים ולעשות סוף לטירוף שמתחולל ברחובות מדי לילה".





האירוע הנוכחי מצטרף לגל אלימות חסר תקדים המכה בגליל בתקופה האחרונה. על פי נתוני הארגון, רק בשבועות האחרונים התרחשו למעלה מ-60 אירועים הכוללים שריפת שדות, הנחת רימונים באתרי בנייה, השלכת בקבוקי בנזין במוסדות חינוך, הצתת אוטובוסים וירי לעבר כלי רכב חקלאיים. ביישובי הצפון חשים כי המדינה "מנותקת מהאירוע" ומפקירה את ביטחונם של התושבים והעסקים מול כנופיות הפשע.





בן עמי עצמו שיגר מסר חריף לממשלה ולשר האוצר: "המדינה קיבלה מאיתנו שבוע להציג תוכנית להתמודדות עם הטרור הזה, כולל מענה ביטוחי ופיצוי לנפגעים. השבוע הזה מסתיים מחר, ואם לא יהיו תשובות – ניקח את גורלנו בידינו". הוא הוסיף ודרש להשוות את הפיצוי לנפגעי הפרוטקשן לזה של נפגעי פעולות איבה: "אין הבדל בין מחבל שיורה מלבנון למחבל ששורף מתוך שטח ישראל. זו מלחמה על הגליל, ואנחנו דורשים מענה כמו שמס רכוש נותן כשנופל טיל".