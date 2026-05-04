מכה לעיתונאי ערוץ 14: חוייב לשלם לפעיל מחאת קפלן

הלל ביטון רוזן, הכתב הצבאי של ערוץ 14 הגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב, כנגד פסיקת השלום שנדחתה וחייבה אותו בתשלום של כ-80 אלף שקל לפעיל מחאת קפלן רועי נוימן.

היום (שני) בהמלצת השופטת, רוזן משך את הערעור וחוייב בהוצאות נוספות ע"ס 10,000 שקל - 5,000 לכל נתבע.

נזכיר כי ביטון רוזן תבע את פעיל המחאה נוימן ואת מחאת ההייטק על סרטון שהעביר ביקורת עליו ועל דיון באולפן הערוץ תוך שימוש בקטעים מתוך הדיון באולפן. נוימן שיתף את הסרטון והוסיף: "זה כלי תעמולה. לצעוק לעברם בושה זאת מצווה".

על פי הדיווח ב'וואלה', פסק הדין קבע כי התביעה הייתה חסרת בסיס וכי כל הפרסומים שהותקפו היו ביקורת פוליטית לגיטימית, המצויה בלב חופש הביטוי בישראל. בית המשפט קבע כי ביטון רוזן הוא איש ציבור פעיל, שפועל בזירה פוליטית -תקשורתית ומביע עמדות נוקבות בעצמו - ולכן אינו יכול לנסות להשתיק ביקורת באמצעות הליכים משפטיים.

עוד קבע בית המשפט כי הסרטון והפוסטים שהופצו אינם מהווים לשון הרע, אלא הבעת דעה מותרת, וכי העריכה של דברי התובע הייתה בגדר המותר בשיח הציבורי. בית המשפט הדגיש כי אין למנוע פרסום ביקורתי גם כאשר הוא חריף, וכי אין שום חובה להציג "תיקוני גרסה" או הבהרות של מי שבחר לומר דברים בשידור חי.



