דואט של תקווה: ריטה ודניאלה גלבוע ריגשו את הלוחמות

הדואט המפתיע של הערב: ריטה ודניאלה גלבוע ריגשו את היכל התרבות בביצוע ל'מחכה', בערב שכולו הצדעה לנשות המילואים של צה"ל

אמש התקיים בהיכל התרבות תל אביב אירוע הוקרה מיוחד תחת הכותרת "גיבורות מלחמה", המוקדש לנשים המשרתות במערך המילואים הלוחם. האירוע, שהפך למסורת של הוקרה וגאווה, סיפק השנה רגעים בלתי נשכחים של חיבור ועוצמה נשית.

אחד מרגעי השיא שנרשמו על הבמה היה שייך לדניאלה גלבוע, שביצעה את סינגל הבכורה שלה "איפה שהכל נגמר". בהמשך, הקהל לא נותר אדיש כשדניאלה הצטרפה לריטה לדואט מצמרר של השיר "מחכה", וקינחה בביצוע אנרגטי ללהיט "נעים עכשיו" יחד עם עילי בוטנר וילדי החוץ.

מעבר לקול המרשים, דניאלה בחרה להעביר מסר ויזואלי ברור: היא עלתה לבמה כשהיא לובשת חולצה עם הכיתוב "תודה" (מבית המותג TODA). הייתה זו מחווה אישית ומרגשת ללוחמות המילואים באולם, כהוקרה על תרומתן האדירה בשלוש השנים האחרונות ועל המאבק העיקש להשבתה יחד עם שאר החטופים הביתה.