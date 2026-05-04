"התאכזבתי ששרה נתניהו לא השיאה משואה"

חבר הכנסת מהליכוד שהמליץ ששרה נתניהו ששיא משואה, טוען כי הוא התאכזב מכך שזה לא קרה, והוסיף מה הסיבה לטענתו שהיא ראויה לכך

חבר הכנסת ששי גואטה, השתתף בכנס הליכודיאדה שנערך בסוף השבוע האחרון באילת, בו השתתפו שרים, חברי כנסת, פעילי ימין ומתפקדים לליכוד.

גואטה, קרא לפני טקס המשואות להעניק לשרה להשיא משואה. שאלנו אותו האם הוא התאכזב מכך שהיא לא השיאה משואה בסוף.

הוא בתגובה ענה: "ברור, אני חושב שמגיע לה. היא נשואה לראש הממשלה נתניהו שמשנה את המזרח התיכון, שהביא את הכלכלה למקום הכי חזק שיש, אני לא חושב שיש מנהיג שעשה את זה. ובסוף מאחורי כל גבר מצליח עומדת אישה גדולה".

עוד הוא הוסיף ועקץ את השמאל: "יש כאלו שאומרים 'זו העבודה שלו', די חבר'ה, די עם השנאה, בואו נדע להגיד תודה".