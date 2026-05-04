אחרי ההפסד למכבי, הפועל ירושלים מביאה חיזוק

אחרי ההפסד הדרמטי אתמול בהארכה למכבי ת"א, הפועל ירושלים מודיעה על חיזוק. אקסבייר סניד (28, 1.96 מ') פורוורד עם עבר ב-NBA וגיחות גם בליגה הישראלית. את העונה פתח בקאנטו האיטלקית

אחרי ההפסד הדרמטי אתמול למכבי ת"א בהארכה, הפועל ירושלים מודיעה על רכש חדש. האדומים-שחורים החתימו את הפורוורד אקסבייר סניד (28, 1.96 מ') עד לסיום העונה.

לסניד ניסיון מגוון בזירה הבינלאומית, הכולל גם הופעות ב-NBA, שם רשם גיחות קצרות בממפיס, יוטה ושארלוט. בנוסף, שיחק בברינדיזי מהליגה האיטלקית, ולקהל הישראלי הוא מוכר היטב מתקופתו בבני הרצליה, שם היה לאחד מהשחקנים הדומיננטיים בעונה שעברה, כשהעמיד ממוצעים של 17.8 נקודות, 3.1 ריבאונדים, 1.9 אסיסטים ו-1.2 חטיפות למשחק.

את העונה הנוכחית פתח בקאנטו האיטלקית, שם רשם ממוצעים של 13.7 נקודות, 3.7 ריבאונדים, 2.4 אסיסטים וחטיפה אחת למשחק.

יוסיף לנו קליעה, קשיחות וגודל

סניד מסר עם החתימה: "אני שמח ונרגש להצטרף למועדון גדול כמו הפועל ירושלים, ומודה על האמון בי. מחכה כבר לעלות על הפרקט בארנה ולפגוש את הקהל, שאת האנרגיות שלו אני מכיר טוב מהצד השני. מבטיח לתת את כל כולי בשביל המועדון, בשביל החברים לקבוצה ובשביל המטרות שלנו העונה. יאללה הפועל!"

מאמן הקבוצה, יונתן אלון: "אני מאוד שמח שאקסבייר מצטרף אלינו. הוא יוסיף לנו קליעה מצוינת, קשיחות וגודל. בעיניי, הוא שייך לרמות גבוהות יותר באירופה מאלה שבהן שיחק עד היום, ואני משוכנע שהוא יתרום לנו רבות".