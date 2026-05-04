ההילולה במירון: אלו כלי התקשורת שזכו בהגרלה לסיקור האירוע

לקראת הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון, הושלם הליך הגרלת מערכות התקשורת שיורשו לסקר את האירוע השנה. לאור המצב הביטחוני הרגיש והמגבלות המחמירות שהטילו פיקוד העורף וכוחות הביטחון, הוחלט לצמצם משמעותית את הנוכחות האנושית על ההר, כולל זו של אנשי התקשורת.

השר הממונה על ההילולא, שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי, קרא לציבור ולנבחרי הציבור להימנע מהגעה להר: "נתפלל שהיום יעבור בשלום בעזרת ה'. אני קורא לציבור שלא להגיע למירון השנה, ולחגוג בקהילות וביישובים. אני קורא גם לשרים ולחברי הכנסת להראות דוגמה אישית ולא להגיע. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".

איזון בין הביטחון לחופש העיתונות

ההגרלה התקיימה בהתאם לחוק להסדרת אירוע ההילולא (הוראת שעה) תשפ"ו-2026. מתוך 89 מערכות תקשורת שנרשמו, אושרה כניסתן של 30 מערכות בלבד, כאשר כל מערכת רשאית לשלוח צוות של שני נציגים (עיתונאי ואיש צוות נלווה).

השר קרעי ציין כי ההגרלה בוצעה באופן שקוף ושוויוני, בדומה למתווה שיושם בשנת 2024 (תשפ"ד), במטרה לאזן בין הצורך המבצעי לצמצום הנוכחות בהר לבין השמירה על זכות הציבור לדעת.

אלו הזוכים: רשימת כלי התקשורת שיעלו להר

בין המערכות שעלו בגורל ויוכלו לסקר את ההילולא:

מערכות רדיו: גלי צה"ל, קול חי, כאן (מורשת/ב') וקול ברמה.

טלוויזיה ומערכות ארציות: ישראל היום, וואלה, הארץ, Ynet, כאן 11, חדשות 13, ערוץ 14 והידברות.

עיתונות דתית-חרדית: מרכז העניינים, עיתון ניצוצות ברסלב, הקול היהודי, המחדש, שחרית ורגע.

מקומיות ודיגיטל: ערוץ 2000, חרדים אשדוד, עדכוני חב"ד, הצלם שלומי כהן, 360 ניוז, עדכוני מירון ועוד.

הנחיות מחמירות לצוותים

במשרד ירושלים ומסורת ישראל מדגישים כי השהייה בהר כפופה בכל עת להערכות המצב של משטרת ישראל ומדיניות פיקוד העורף. האישורים נכנסו לתוקף החל מהיום (שני, 4.5.26) בשעה 06:00 ויהיו תקפים עד ליום רביעי בשעה 08:00.

חל איסור מוחלט על חריגה ממכסת שני האנשים לכל מערכת, והצוותים התבקשו להישמע להוראות גורמי הביטחון בשטח למען שמירה על שלומם וקיום הילולה בטוחה ככל הניתן בתנאי המורכבות הנוכחיים.