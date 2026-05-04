יהודה לוי פורח: זו הבשורה שחיכתה לו הבוקר

הקרב המדובר על המסך בין שתי ענקיות הריאליטי הגיע אמש (ראשון) לשיא, ונראה שהתוצאות בשטח מדברות בעד עצמן. "המירוץ למיליון" של קשת 12, בהנחיית יהודה לוי, רשמה נוק אאוט מרשים כשהובילה את טבלת הרייטינג עם 17.5%.

מנגד, "האח הגדול" ברשת 13, בהנחיית לירון ויצמן וגיא זוארץ, נאלצה להסתפק במקום השני עם 12.3% רייטינג. במקום השלישי והיציב ניצבת תוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14, שהניבה 8.2% רייטינג. את רשימת שידורי הפריים-טיים סוגרים טקס פרסי האקדמיה בכאן 11 עם 3.6% והתוכנית "הישראלים" בערוץ i24NEWS עם 0.5%.

החדשות: המהפך של ערוץ 14 מתקבע

גם בגזרת המהדורות המרכזיות נרשמו נתונים מעניינים, כאשר המאבק על המקום השני הופך להכרעה קבועה. מהדורת חדשות 12 ממשיכה להוביל בבטחה עם 14.8% רייטינג.

במקום השני ניצבת מהדורת חדשות 14, שרושמת נתון מרשים של 8.4% רייטינג ועוקפת את מהדורת חדשות 13, שהסתפקה ב-6.1% בלבד והגיעה למקום השלישי. אחריהן בטבלה נמצאות מהדורת חדשות כאן 11 עם 4.2% ומהדורת החדשות של i24NEWS שרושמת 1.1%.