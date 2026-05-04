במבצע צבאי: הפריט החריג שצה"ל הוציא מעזה

לוחמי צה"ל פשטו אמש על מתחם הברחות בתוך רצועת עזה והעבירו עשרות משאיות לשטח ישראל

במבצע צבאי מורכב שהתקיים אמש (ראשון), פשטו כוחות צה"ל מאוגדת עזה על מוקד פעילות של רשתות ההברחה בתוך שטח הרצועה. במהלך הפעילות, שבוצעה בשיתוף גופי ביטחון נוספים, תפסו הכוחות כ-20 משאיות ששימשו להברחת סחורות ואמצעים לרצועה, והוציאו אותן תחת אבטחה לשטח מדינת ישראל.

על פי דיווח של שי לוי באתר mako, המבצע חושף את אחד ממנגנוני ההברחה המרכזיים שפועלים בשנה האחרונה: משאיות עמוסות בסחורה מוברחת נכנסות לרצועה בסיוע משתפי פעולה וקבלנים אזרחיים. השיטה עובדת כך שנהגים משאירים את המשאיות בנקודות מפגש מוסכמות מראש, ומשם נהג מקומי – המזוהה לרוב עם חמאס – אוסף את המשאית פנימה לתוך עומק השטח.

המיליארד שקלים של חמאס: סיגריות, סמים ורחפנים

גורם צבאי ציין כי למרות חשיפת פרשות קודמות שהובילו לירידה זמנית בהיקף הפעילות, מגמת ההברחות חזרה לעלות. לפי אותו גורם, רשתות ההברחה מגלגלות סכום דמיוני של למעלה ממיליארד שקלים מתחומים כמו סיגריות, סמים, מכשירים אלקטרוניים ואמצעי לחימה. חלק ניכר מהכסף הזה זורם ישירות למימון פעילות הטרור של חמאס.

בצה"ל מזהים כעת עלייה משמעותית בשימוש בטכנולוגיה: הברחות לרצועה המתבצעות באמצעות רחפנים גדולים, מה שמקשה על מלאכת האיתור והיירוט של מערכות הביטחון.

מפת ההברחות החדשה: מבוזרת ומתוחכמת

בשיחות עם קצינים בפיקוד הדרום עולה כי מפת ההברחות עוברת שינוי דרמטי. אם בעבר רשתות ההברחה הסתמכו על תשתיות קבועות ומוכרות, הרי שמאז התייצבות הלחימה בעזה, המבריחים עברו ל"מודלים מבוזרים".

"מדובר ברשתות שפועלות במבנה גמיש ודינמי", הסביר קצין בפיקוד דרום. השימוש בשיטות מתוחכמות נועד לנצל פרצות לוגיסטיות וטכנולוגיות במעטפת הצבאית, מה שמחייב את צה"ל ושירות הביטחון הכללי לעדכן את שיטות הפעולה שלהם באופן רציף כדי לחסום את נתיבי האספקה של חמאס.