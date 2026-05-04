רחפנים, אקדחים וסמים מגבול ירדן: נחשפה רשת הברחה משמעותית

בפעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי, צה״ל וימ״ר דרום במשטרת ישראל, נחשפה תשתית משמעותית של רשת שהבריחה אמצעי לחימה מהגבול המזרחי לשטחי יהודה ושומרון.



לפי הודעת גורמי הביטחון, התשתית הופעלה באמצעות רחפנים שחצו את הגבול מירדן לישראל, ובמהלך החודשים האחרונים נעצרו חמישה חשודים במעורבות ברשת ההברחה. המעצרים הגיעו לשיאם עם הגשת כתב אישום חמור על ידי פרקליטות מחוז דרום לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בתום חקירה ממושכת של שב"כ והמשטרה.

החקירה נפתחה לפני מספר חודשים בעקבות מידע מודיעיני מוקדם של שירות הביטחון הכללי, שהוביל לזיהוי ויירוט רחפן שחצה משטח ירדן למרחב אוגדה 96 ואוגדה 80 בעודו נושא מספר אקדחים. במהלך החודשים האחרונים נעצרו ארבעה אזרחי ישראל תושבי הנגב – ואהל אלצראיעה, מדיין אלצראיעה, זייד אבו גויעד ועלי אלסראיעה – לצד נצאר נגאדה, תושב יאטה שביהודה ושומרון. שניים מהחשודים נעצרו בזמן אמת במהלך ניסיון הברחה כשברשותם עשרה אקדחים מסוג "גלוק 17" ועשר מחסניות תואמות.





האמ"לח שנתפס צילום: דוברות משטרה

ממצאי החקירה בשב"כ ובחוליית הפח"ע של ימ"ר דרום העלו כי חברי התשתית היו מעורבים במספר הברחות מגבול ירדן באמצעות רחפנים, במהלכן הבריחו כ-44 אקדחים לישראל וכ-120 ק"ג חשיש לירדן. עוד עלה כי חלק מהנשקים, ביניהם רובים מסוג M-16 ותחמושת, נמכרו לגורם ביהודה ושומרון ומשם הופצו בשטח. גורמי הביטחון הדגישו כי מדובר בסיכול משמעותי של תשתית שפעילותה פגעה בביטחון המדינה, והצביעו על הקשר המסוכן וההדוק שבין הברחות אמצעי לחימה בגבולות לבין פעילות טרור העלולה לפגוע באזרחי ישראל.