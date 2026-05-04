בשורות רעות להורים: זה התאריך המסתמן של הבחירות

המפלגות החרדיות מפעילות לחץ כבד על ראש הממשלה להקדים את מועד הבחירות. זה התאריך המדובר

המפלגות החרדיות החלו להפעיל בימים האחרונים לחץ כבד על ראש הממשלה בנימין נתניהו במטרה להקדים את מועד הבחירות הכלליות. בעוד שנתניהו שואף להשאיר את המועד המקורי כפי שנקבע בחוק, הסיעות החרדיות מציבות יעד חדש בלוח השנה.

על פי הדיווח בחדשות 12, המועד המבוקש על ידי הסיעות החרדיות הוא ה-1 בספטמבר, תאריך החל בעיצומו של חודש אלול. מנגד, ראש הממשלה מעוניין לשמור על יציבות הקואליציה ולקיים את הבחירות במועדן המקורי ב-27 באוקטובר.

אסטרטגיית חודש אלול

הדרישה החרדית להקדמת הבחירות אינה מקרית ונובעת משיקולים אלקטורליים מובהקים. בסיעות החרדיות סבורים כי "אווירת הסליחות" המאפיינת את חודש אלול וההתעוררות הדתית המלווה אותו, עשויות לסייע משמעותית מול קהל המצביעים המסורתי והחרדי.

לטענת גורמים בסיעות, האווירה הציבורית בתקופה זו מקלה על מלאכת גיוס השטח והמרצת הבוחרים להגיע לקלפיות, מה שעשוי להוביל לשיא באחוזי ההצבעה במגזר.

נתניהו מעדיף את אוקטובר

מנגד, ראש הממשלה נתניהו טרם השתכנע מהדרישה. לפי שעה, עמדתו היא כי יש להיצמד למועד המקורי באוקטובר, מה שמאפשר לממשלה מרחב תמרון נוסף לקידום מהלכים מדיניים וביטחוניים לפני היציאה הרשמית לקמפיין.