בג"ץ בן גביר: היועמ"שית מבקשת ארכה של שבועיים נוספים

היועצת המשפטית לממשלה נגד המינוי של בן גביר

היועצת המשפטית לממשלה פנתה לבג"ץ בבקשה לדחות את המועד להשלמת טיוטת הנהלים בעניין סמכויות השר לביטחון לאומי. בבקשה צוין כי העבודה על הנהלים נמצאת בעיצומה, אך השלמתה מותנית בקיום ישיבות תדירות בין הצדדים

היועצת המשפטית לממשלה פנתה הבוקר לבג״ץ בבקשה להאריך בשבועיים את המועד להשלמת טיוטת הנהלים המוסכמים בעניין השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. בבקשתה ציינה היועמ״שית כי המהלך נועד לאפשר את סיום גיבוש הנהלים המסדירים את פעילות השר, זאת בהמשך למאמצים להגיע לנוסח מוסכם בין הצדדים המעורבים.

לפי העדכון שהועבר לבית המשפט, עד כה התקיימו שתי ישיבות עבודה מקצועיות שבהן לקחו חלק המשנה ליועמ״שית ד״ר גיל לימון, מזכיר הממשלה יוסי פוקס, הייעוץ המשפטי של המשטרה והמשרד לביטחון לאומי, לצד נציגיו של השר בן גביר. במטרה להמשיך את המומנטום בשיחות, נקבעו שתי ישיבות עבודה נוספות המתוכננות להתקיים כבר בימים הקרובים.

היועמ״שית הדגישה בפני בג״ץ כי השלמת המשימה תלויה בכך שהישיבות בין הנציגים יתקיימו באופן תדיר ורציף. כחלק מהבקשה, היא צפויה להגיש עדכון נוסף לבית המשפט עד ה-14 במאי 2026, שבו יפורטו הסעיפים שהוסכמו בין הצדדים והסוגיות שעדיין נותרו במחלוקת.