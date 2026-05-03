אלמוג כהן: "נפתלי בנט כבר לא נוכל"

סגן השר אלמוג כהן התייחס לאיחוד בשמאל - מרכז, ואמר כי נפתלי בנט כבר לא נוכל

סגן השר אלמוג כהן, סיפק הערב (ראשון) אמירות חריפות בראיון לערוץ 14, כשהוא מתמקד בשינוי שלדבריו עובר על ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ובחיבור הפוליטי המתגבש בגוש המרכז-שמאל לקראת הבחירות.

כהן התייחס לסגנון הדיבור של בנט לאחרונה וטען כי הוא כבר אינו מסתיר את כוונותיו: "בנט כבר לא נוכל, הוא אומר את האמת כפי שהיא", פתח סגן השר את דבריו.

"מפלגת האחים המוסלמים שתיים"

בהמשך הראיון, פירט כהן את הרכב הקואליציה שהוא צופה שתיבנה על ידי ראשי הממשלה לשעבר, תוך שהוא מונה שורה של חברי כנסת מהסיעות הערביות.

"הוא ויאיר לפיד הולכים להקים, יחד עם מנסור עבאס, אחמד טיבי, עופר כסיף ועאידה תומא סלימאן - את מפלגת האחים המוסלמים שתיים", הטיח כהן.