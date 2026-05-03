התראה מטאורולוגית בישראל: "סכנה ביממה הקרובה"

השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה כתומה (רמת סיכון גבוהה) על ים גבוה ומסוכן לרחצה בחופי הים התיכון. על פי הודעת הרשויות, האזהרה תקפה לשני טווחי זמן קרובים:

התראה ראשונה: החלה היום (ראשון, 03/05) בשעה 14:00 ותימשך עד מחר בבוקר, יום שני, בשעה 06:00.

התראה שנייה: החל ממחר (שני, 04/05) בשעה 14:00 ועד יום שלישי בשעה 06:00.

בשני המקרים, מצב הים יהיה גלי עד גבה גלים, כאשר גובה הגלים הסיגניפיקנטי ינוע בין 100 ל-250 ס"מ ונמצא במגמת עלייה. תנאים אלו, המלווים ברוחות חזקות, מייצרים סכנה ממשית למתרחצים ולכלי שיט.

למה ניתן לצפות? הסכנות בים

בשל התנאים החריגים בשני המועדים הללו, קיים חשש משמעותי למספר תרחישים מסכני חיים:

סכנת טביעה ופציעה: חשש משמעותי מטביעה כתוצאה מהגלים הגבוהים, וכן מפציעות הנגרמות מאבנים או סלעים המוטחים במים.

זרמים ומערבולות: קיים חשש מסחיפה מהירה מהאזור הרדוד למים עמוקים, וכן מזרמים ומערבולות שעלולים לסחוף מתרחצים ללב ים.

סכנה לכלי שיט: חשש מהתהפכות כלי שיט קטנים וניתוק עוגנים. קיימת סכנה משמעותית בעת כניסה ויציאה ממעגנות ומרינות בשל חשש מפגיעה בתשתיות החוף.

כך תנהגו: הנחיות בטיחות מצילות חיים

כדי לשמור על שלומכם, יש לפעול על פי ההנחיות הבאות:

הישמעות למצילים: חובה להישמע להוראות המצילים והפקחים בשטח, ולהיכנס למים אך ורק באזורים המסומנים ומותרים לרחצה. התרחקות משוברי גלים: יש להימנע משחייה בקרבת שוברי גלים בשל זרמים חזקים הנוצרים בסמיכות אליהם, ולהימנע מעמידה על המזחים מחשש לפגיעת גלים. זהירות ברוחות חזקות: יש לזהות את כיוון הרוח ולפעול בהתאם. כמו כן, יש להיזהר מחפצים העלולים לעוף ברוח בקרבת החוף. בעלי כלי שייט: יש לשקול להרחיק כלי שייט מתשתיות חוף או להוציאם לים הפתוח לאחר התייעצות עם הגורמים המוסמכים.

הציבור מתבקש לעקוב אחר תחזיות מזג האוויר המעודכנות ולהימנע מסיכונים מיותרים בחופים בשעות אלו.