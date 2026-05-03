דאגה בישראל: מועמד ניאו-נאצי מסתמן כזוכה המירוץ הדמוקרטי

גרהאם פולטר, מי שהיה דייג צדפות אמריקאי לא מוכר עד לפני זמן רב, מסתמן כמועמד המוביל של המפלגה הדמוקרטית אל מירוץ הסנאט הקריטי, למרות שנאתו לישראל והסמל הניאו-נאצי המקועקע על ליבו

הקצנה נוספת נגד ישראל בארצות הברית, גרהאם פולטר, פופוליסט שמאלני אנטי-ישראלי בעל עבר מפוקפק וקעקוע בהשארת גדודי ה-S.S על החזה שלו, צפוי להפוך בקרוב למועמד המוביל של המפלגה הדמוקרטית אל מירוץ הסנאט הדרמטי במדינת מיין.

מה שהחל כקוריוז פוליטי של דייג פשוט מהחוף המזרחי, הופך בימים אלו לסיוט עבור הממסד הדמוקרטי הוותיק ועבור הקהילה היהודית והפרו-ישראלית בארה"ב. פולטר הצליח לסחוף אחריו המונים באמצעות רטוריקה כלכלית לוחמנית, אך מאחורי ההבטחות לצדק חברתי מסתתרת אידיאולוגיה מטרידה ומסוכנת.

מה שהופך את מועמדותו של פולטר לחריגה בנוף הפוליטי הוא השילוב הבלתי נתפס בין עמדותיו הכלכליות-חברתיות לבין המטען הוויזואלי והאידיאולוגי שהוא נושא.

למרות ניסיונותיו להסתיר זאת בעבר, תמונות שנחשפו מראות בבירור כי על ליבו של פולטר מקועקע סמל ה"טונקפוף" (גולגולת האיש המת) – סמל המזוהה באופן מובהק עם גדודי ה-S.S והתנועה הניאו-נאצית המודרנית. פולטר טען כי לא ידע את משמעותו וקשרו ההיסטורי, אך רבים טוענים כי מדובר בהיתממות מובהקת, ומאז תחילת הקמפיין כיסה את הקעקוע בקעקוע חדש.

פולטר אינו מסתפק בביקורת על ישראל, הוא מוביל קו הקורא להחרמה מוחלטת של מדינת ישראל , הפסקת כל סיוע ביטחוני, ואף השמיע התבטואיות המפקפקות בזכות הקיום של המדינה היהודית, והאשים כי "רצח העם בעזה הוא מבחן לעולם".

"פולטר מייצג סוג חדש ומסוכן של פוליטיקה," אומר פרשן פוליטי בכיר בוושינגטון. "הוא מצליח לחבר בין השוליים הקיצוניים של השמאל האנטי-קולוניאליסטי לבין אסתטיקה ואיבה מהימין הקיצוני ביותר. מדובר בתמרור אזהרה בוער."