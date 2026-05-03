תאונה קשה בכביש 77: נקבע מותן של שלוש נשים

מותן של שלוש נשים כבנות 50 נקבע בזירה בעקבות תאונה קשה בין משאית, מיניבוס ומספר רכבים פרטיים סמוך למחלף זרזיר. צוותי הביטחון פעלו תחת תנאים מורכבים לחילוץ לכודות, אך נאלצו לקבוע את מותן של השלוש לאחר מאמצי החייאה. בוחני תנועה פתחו בחקירת נסיבות התאונה המחרידה

צוותי מד"א קבעו את מותן של שלוש נשים, כבנות 30 ו-40, לאחר שנפצעו באורח אנוש בתאונה שבה היו מעורבים משאית, מיניבוס ומספר כלי רכב פרטיים סמוך למחלף זרזיר. הקביעה הגיעה בתום פעולות חילוץ אינטנסיביות של כוחות הכיבוי וההצלה מהרכבים שנפגעו.





בנוסף להרוגות, פראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבתי החולים שבעה פצועים נוספים. בין הפצועים: אישה בת 39 במצב קשה הסובלת מחבלות בחזה ובבטן, ואישה בת 39 במצב בינוני עם חבלה רב-מערכתית. חמישה בני אדם נוספים שסבלו מפציעות בדרגות קושי קלות פונו אף הם להמשך קבלת טיפול רפואי.

הדיווח על התאונה הקטלנית התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 15:11. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום נתקלו בזירה מורכבת וקשה בנתיב הנסיעה לכיוון מחלף זרזיר. נסיבות התאונה נמצאות בבדיקה.