הממשלה אישרה 120 מיליון ש"ח לנוער בסיכון ביו"ש

הממשלה אישרה היום (ראשון) את הצעת ההחלטה של שר הביטחון ישראל כ"ץ ליישומה של תוכנית לאומית רחבת היקף לצמצום מצבי סיכון בקרב בני נוער באזור יהודה ושומרון. התוכנית נועדה לחזק את החוסן האישי והקהילתי של הצעירים באזור, תוך מתן דגש על הקטנת תופעות שליליות והעצמת בני הנוער במרחב ההתיישבות.



המהלך, שגובש בהובלת המנהלת לשיפור המענים לבני נוער בסיכון ביו"ש, צפוי להימשך שלוש שנים ועלות יישומו הכוללת נאמדת בכ-120 מיליון שקלים.

התוכנית הלאומית מציעה מענה הוליסטי ומערכתי למגוון האתגרים העומדים בפני הנוער באזור. בין עיקרי התוכנית ניתן למצוא הפעלת מיזמים ייעודיים לעידוד גיוס והכנה לשירות צבאי משמעותי, לצד הרחבת המענים למניעת נשירה ממערכת החינוך וחיזוק שירותי הרווחה המקומיים.



בנוסף, התוכנית תתמקד בהרחבת המענים במישור הקהילתי, מתן הכשרות מקצועיות ופיתוח תחומי התרבות, הספורט והתעסוקה עבור בני הנוער.

את התוכנית, שזכתה לשם "עוצמת הל"ב" (ראשי תיבות של התיישבות, לחימה ובנייה), גיבש אל"מ (מיל') אביחי תנעמי בשיתוף צוות בין-משרדי ורשויות מקומיות. המלאכה נעשתה בתיאום עם רבני הקהילות ואנשי חינוך ביהודה ושומרון כדי להבטיח שהמענים יהיו מותאמים לצורכי השטח המשתנים.



תנעמי ציין כי התוכנית היא פרי הקשבה עמוקה והיא מבקשת לשלב בין הפוטנציאל הטמון בנוער לבין המענה המדינתי הנדרש.

"בבסיס התוכנית מתן מענה חינוכי-תעסוקתי-טיפולי-תודעתי מותאם לבני הנוער ביהודה ובשומרון", הסביר אל"מ (מיל') אביחי תנעמי עם אישור התוכנית. הוא הוסיף והדגיש כי למרות שאין מדובר בפתרון קסם מידי, הוא סמוך ובטוח כי השילוב של עבודה חינוכית נכונה יחד עם אמון מלא בבני הנוער וסבלנות לתהליך, הם שיביאו להצלחת התוכנית בטווח הארוך.