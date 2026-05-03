אברי גלעד תוקף: זו האמת מאחורי מה שכתבו עליי

כותרת באחד אתרי החדשות על אברי גלעד, שם אותו במצב לא נעים מול בנותיו. כעת הוא תוקף

איש התקשורת אברי גלעד לא נשאר חייב אל מול כותרות אתרי הרכילות. בפוסט נוקב שפרסם, תקף גלעד את תופעת ה"קליקבייט" (מלכודות הקליקים) בעיתונות הדיגיטלית, זאת בעקבות פרסום שעירב את משפחתו ואת חייו האישיים באופן שלדבריו מהווה הונאה של הקוראים.

"ראיתי את הכותרת ולא האמנתי", שיתף גלעד. לדבריו, הפרסום גרר מבול של הודעות וברכות, אך חמור מכך – גרם לסיטואציה לא נעימה מול בנותיו שנאלצו לשאול אותו לפשר העניין. "מכירים את הכותרות האלה? נותנים לך כותרת מעורפלת המבטיחה גדולות, ואחרי שלחצת, אתה מגלה קטנות עד זעירות".

"הבטחה לעצמך לא ליפול בזה יותר"

גלעד התייחס ספציפית לפרסום באתר TMI תחת הכותרת: "פרסום ראשון: אברי גלעד והאקסית חוזרים". לאחר הלחיצה על הקישור, כך הסביר, מתברר כי מדובר בשיתוף פעולה טלוויזיוני בלבד.

"אחרי הלחיצה יש טקסט ארוך על גירושיי הטריים, ועל יחסי עם הגב' אילון נופר, חברתי הטובה מאוד", הסביר גלעד. האמת מאחורי הכותרת ה"מרעישה" היא פשוטה בהרבה: השניים יופיעו יחד בתוכנית "המטבח המנצח" בשידורי קשת.

ביקורת על העיתונות הדיגיטלית

בדבריו הביע גלעד אכזבה עמוקה מהכיוון אליו הולכת העיתונות המודרנית. "העיתונות הדיגיטלית עברה כמעט כולה להונאות האלה. קוראים לזה הונאה", קבע. הוא השווה זאת למותגים וותיקים שהכיר בילדותו וכיום, לטענתו, "לא נותר מהם שום דבר".

לסיכום, פנה גלעד לקוראים שנופלים פעם אחר פעם באותן מלכודות: "אתה מבטיח לעצמך לא ליפול בזה יותר, אבל בפעם הבאה, כעבור שמונה דקות, זה קורה לך שוב".