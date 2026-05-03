מאמן בכיר בליגת העל נחקר בחשד להטרדה מינית

עולם הכדורגל הישראלי התעורר הבוקר לדרמה משפטית, כאשר נודע היום (ראשון) כי אחד המאמנים הבכירים בליגת העל עוכב לחקירה. על פי החשד, במהלך נסיעה במונית שהתרחשה בסוף השבוע האחרון, הטריד המאמן מינית את הנהגת שהסיעה אותו. מהפרטים הראשונים עולה כי המאמן היה, לכאורה, תחת השפעת אלכוהול בזמן המקרה.

עם קבלת התלונה במהלך סוף השבוע, פתחו שוטרי מרחב ירקון בבדיקה מיידית של נסיבות האירוע. הבוקר זומן החשוד למסירת גרסתו בתחנת משטרת "לב תל אביב". המאמן, תושב חוץ המתגורר ועובד בישראל, נחקר תחת אזהרה במשך מספר שעות.

בסיום החקירה החליטה המשטרה לשחרר את המאמן בתנאים מגבילים, אך במרחב ירקון מדגישים כי החקירה בתיק נמשכת ואיסוף הראיות נמשך. בשלב זה זהותו של המאמן טרם הותרה לפרסום, אך הידיעה כבר מעוררת הדים נרחבים בקרב הנהלות הקבוצות והשחקנים בליגה.