האור שלא יכבה: "פרחי ירושלים" מנציחים את ימנו זלקה ז"ל

ט"ז אייר התשפ"ו
האור שלא יכבה: "פרחי ירושלים" מנציחים את ימנו זלקה ז"ל
ימנו זלקה צילום: צילום מסך

"תן לכל הלבבות אותו לזכור, בכל יום שעובר": להקת הילדים 'פרחי ירושלים' הקליטו שיר לזכרו של ימנו (בנימין) זלקה, בן-21 שנרצח בערב יום העצמאות האחרון.

את השיר כתב מנצח ומנהל הלהקה, חנן אביטל שמתגורר בשנים האחרונות בפתח תקווה, סמוך למקום בו התרחש הרצח. השיר נכתב לאחר ביקור אצל משפחת זלקה, שם הבטיח להם חנן שידאג להנציח את האור של בנם, ימנו.

"להקת פרחי ירושלים שולחת תנחומים למשפחת זלקה היקרה, ומקווה שהשיר ינציח את האור של ימנו וישלח מסר ברור נגד אלימות. בתקווה לעתיד טוב ובטוח יותר עבורנו כחברה וכעם".

