הדחה מביכה במיוחד: אור כהן התגלשה החוצה מבית "האח הגדול"

הפקת האח הגדול שוב שוברת את הפורמט: אור כהן הודחה בגלישה החוצה ברגע מביך במיוחד, אחרי שלא הצליחה להשאיר חותם משמעותי בעונה

הדחתה של אור כהן מבית האח הגדול לא הייתה עוד רגע פרידה שגרתי - אלא אחת ההדחות הכי חריגות שנראו בתוכנית בשנים האחרונות.

מגלשה במקום דלת

במקום היציאה הקלאסית דרך דלת הבית, ההפקה בחרה להפוך את ההדחה לאירוע כמעט משחקי: שתי מגלשות הוצבו במרכז - אחת שמובילה חזרה לבית, והשנייה שמסמלת סוף דרך.

הרגע שבו אור הבינה שהיא המודחת הפך מיד לוויזואלי וחד: במקום הליכה איטית ומלאת רגש, היא פשוט החליקה החוצה, פיזית, אל מחוץ למשחק.

ההדחה במגלשה צילום: מתוך האח הגדול

הדחה של שניות

ברגע ההכרעה, אור כהן מצאה את עצמה בצד הלא נכון - והחליקה החוצה לעיני המצלמות. תוך שניות, היא יצאה מהבית בדרך הכי לא שגרתית שנראתה בעונה הזו. המהלך הפך את רגע ההדחה למהיר, חד ובעיקר מאוד ויזואלי - כזה שקשה לפספס.

למה דווקא אור?

אחרי הרגע החריג, הסיבה להדחה הייתה די ברורה: אור לא הצליחה לבלוט בבית. למרות הרקע שלה מהתוכנית הכוכב הבא לאירוויזיון, היא נתפסה כדיירת שקטה יחסית, כזו שלא הובילה שיחות או עימותים.

אור כהן צילום: מסך רשת 13

בנוסף, חלק גדול מהנוכחות שלה נקשר ליחסים עם הודיה, מה שגרם לביקורת שהיא לא מביאה דעה עצמאית משלה. השילוב הזה, חוסר בולטות יחד עם התדמית הזו, הוביל לכך שהקהל בחר להדיח אותה.

בסופו של דבר, ההדחה של אור כהן תיזכר פחות בגלל הדרך שלה בבית - ויותר בגלל הדרך שבה יצאה ממנו.