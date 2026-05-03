האלוף במיל' מעריך: זה מה שיקרה עם איראן בקרוב

ברקע הדיווחים לפיהם טראמפ שוקל לחזור ללחימה באיראן, בישראל נערכים לאופציה לחזרה ללחימה.

נזכיר כי טראמפ התייחס לתוכנית 14 הנקודות של איראן ומסר: "בקרוב אבחן את התוכנית שאיראן שלחה לנו, אבל אני לא יכול לדמיין שהיא תהיה מקובלת בהתחשב בכך שהם עדיין לא שילמו מחיר כבד מספיק על מה שעשו לאנושות ולעולם ב-47 השנים האחרונות".

לפני כן נשאל הנשיא על ידי כתבים על חידוש אפשרי של התקיפות ברפובליקה האיסלאמית, והשיב: "יש אפשרות שזה יכול לקרות".

האלוף במיל' יפתח רון־טל אמר היום (ראשון) ברדיו 'גלי ישראל' כי "צריך לקחת בחשבון את הדבר החשוב ביותר - טראמפ חוזר ואומר שהמטרות האסטרטגיות של המערכה באיראן לא השתנו: לאיראן לא יהיה גרעין, לא אורניום מועשר ולא יכולת העשרה בעתיד. זו מטרת העל, וזה יקרה באחת משתי דרכים. הוא עדיין משאיר את זה פתוח, אבל אם אתה שואל אותי - אנחנו מתקרבים להכרעה במהלך התקפי - נראה את איראן בוערת.

אני לא רואה מצב שבו האיראנים מגיעים להסכם. יש שלוש חלופות שמוצגות לנשיא: האחת - מתקפה על תשתיות באיראן, חשמל ונפט, ואתה תראה את איראן בוערת. החלופה השנייה - מתקפה על כל מה שקשור בפתיחת מצרי הורמוז. והשלישית - מתקפה מסוג אחר שתוציא את האורניום המועשר".