"אני רוצה לשבת בכלא!": פרטים חדשים על החשוד ברצח זלקה ז"ל

החקירה בעניין רצח ימנו זלקה ז"ל ממשיכה בימים אלו ביחידה למאבק בפשיעה (יל"פ) של מרחב שרון, ומתקיימים מעצרים נוספים במיוחד נוכח העובדה שהחשוד המרכזי ברצח שומר על זכות השתיקה.

החוקרים עורכים הצלבות בין גרסאות החשודים ובוחנים אותם מול עדויות שנגבו מצעירים שנכחו במקום, ביניהם גם חברו של זלקה שעבד בפיצה באותו היום, והיה היחיד שתועד בסרטונים שנאבק בתוקפים כמי שניסה לגונן עליו.

על פי הדיווח במעריב, הצעיר מסר עדות פתוחה במשטרה: "כשהייתי עם הגב לימנו, הוא חטף את הדקירה". הרגע הזה מטריף את הצעיר שחש אכזבה שלא הצליח לעזור לחברו.

במשטרה מנהלים את החקירה בליווי צמוד של פרקליטה, וההערכה היא כי כנגד החשוד המרכזי יוגש בסופו של דבר כתב אישום בגין עבירת רצח בכוונת תחילה, מאחר והוא הגיע לקטטה אחרי תקרית ספריי השלג, מצויד בסכין. "בית המשפט כבר אמר בעבר את דברו - כשאדם יוצא עם סכין הוא חייב לקחת בחשבון ותחת אחריותו את הסיכון שאירוע כזה יכול להסתיים בצורה קיצונית כפי שקרה במקרה זה", נמסר.

מי שעמד לצידו של ימנו מסר כי גם כשניסה להרגיע לדבריו ושאל מדוע הוא צריך להתנהג כך ומה ייצא לו מזה, כי הרי הוא ישב בכלא כל חייו, השיב לו החשוד: "אני רוצה לשבת בבית הסוהר".

לדברי גורם המעורה בפרטי החקירה, למילים הללו יש חשיבות כי הן מצביעות על כוונת תחילה ומשלימות את הפאזל לגבי הרצח. גם חשודים אחרים סיפרו שהם הם פעלו בכעס על הקורבן שפגע בהם וסילק אותם מהסניף, לדבריהם.