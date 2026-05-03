מזל טוב: משפיענית הרשת מבשרת על הריון ראשון

משפיענית הרשת החרדית מבשרת על הריון ראשון. בפוסט מרגש בחשבון האינסטגרם שלה היא כתבה: "היו רגעים של בלבול, של ציפייה, ובלי סוף תפילות ובכיות"

משפיענית הרשת החרדית אבישג ישי ובעלה נחמן מבשרים על הריון ראשון. בסרטון מרגש שפרסמה בחשבון האינסטגרם שלה, היא כתבה: "בוטן שלנו, כן, ככה אבא החליט לקרוא לך בינתיים. אתה עוד לא כאן… אבל אתה כבר הכל בשבילנו, אני רוצה שתדע משהו קטן עלינו

אני ואבא חיכינו אחד לשנייה המון זמן, עברנו דרך ארוכה, שאלנו שאלות, היו רגעים של בלבול, של ציפייה, ובלי סוף תפילות ובכיות, לא תמיד הבנו למה זה מתעכב, למה הדרך שלנו נראית אחרת משל כולם, אבל היום אנחנו יודעים שהכל היה מדויק, כי בזמן הזה, בנינו, התבגרנו, למדנו מה זו אהבה אמיתית, למדנו מה זה לתת, למדנו איך לבנות בית של אור, כבוד והכלה".

עוד היא כתבה: "ואז… אתה הגעת, כאילו חיכית לרגע, כאילו אמרת לנו, ״חיכיתי שתהיו מוכנים אליי״ ובאמת הגעת בזמן הכי נכון. בוטן שלנו…אנחנו כבר אוהבים אותך אהבה שאין לה מילים, אנחנו מחכים לך, להחזיק אותך, לספר לך על הדרך שלנו, לתת לך את כל מה שלמדנו בדרך

אנחנו מבטיחים לך, לגדל אותך בבית של אמונה, של שמחה, של נתינה, ואנחנו יודעים שאתה תוסיף עוד אור לעולם הזה

שתמשיך את הדרך שלנו, שתביא איתך משהו מיוחד שרק אתה יכול להביא, אנחנו מחכים לך, אוהבים אותך כבר עכשיו יותר ממה שאפשר להסביר, תודה שבחרת בנו".