פרשן חדשות 12: זו מטרת העל של המפלגות הערביות בבחירות

מפלגת רע"מ תתמודד בבחירות הקרובות במסגרת הרשימה המשותפת אך רק אם מדובר בבלוק טכני שיתפרק לאחר הבחירות

אמש פורסם כי יו״ר רע״מ, מנסור עבאס, אמר במפגש פעילים כי מפלגתו תתמודד בבחירות הקרובות במסגרת הרשימה המשותפת.

אך עם זאת הציב לכך תנאי מרכזי: האיחוד יהיה בלוק טכני בלבד, ולא מסגרת פוליטית מחייבת לטווח ארוך.

על פי הדיווח בכאן חדשות, עבאס הבהיר כי רע״מ מוכנה לרוץ יחד עם חד״ש, תע״ל ובל״ד, אך בתנאי שהרשימה המשותפת תתפרק לאחר הבחירות וכל מפלגה תשמור על עצמאותה הפוליטית.

הדברים מגיעים על רקע הלחץ הגובר בחברה הערבית לאחד את המפלגות הערביות לקראת הבחירות, בין היתר כדי להעלות את שיעור ההצבעה ולמנוע אובדן קולות.

הבוקר בריאיון לרדיו 103FM הפרשן מוחמד מג׳אדלה מחדשות 12 התייחס למהלך ואמר: "מבחינת המפלגות הערביות, מטרת העל היא להפיל את נתניהו".

לדבריו, ישנם גורמים במפלגות הערביות שאף מוכנים לשקול תמיכה במהלך פוליטי רחב במיוחד כדי להביא להחלפת הממשלה.

“אפילו שמעתי כמה גורמים שאומרים: גם אם נצטרך לסגור את האף ולהמליץ על אדם כמו ליברמן כדי שיחליף את נתניהו נעשה את זה”.