המשטרה בהחלטה דרמטית לגבי ההילולה במירון

משטרת ישראל הודיעה היום (ראשון) באופן רשמי, כי בהתאם להנחיות פיקוד העורף ולהחלטת ראש הממשלה ולאור המצב הבטחוני, לא תתקיים השנה הילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון.

המשטרה מסרה כי במסגרת ההיערכות, נחשפה המשטרה לפרסומים חמורים וקיצוניים הקוראים לציבור להצטייד בציוד תקיפה, גז פלפל ואמצעים נוספים המיועדים לפגיעה בשוטרים. הכוחות יפעלו בשטח במטרה אחת - הגנה על בטחון הציבור ואכיפת החוק. כל ניסיון לפעול באלימות כלפי כוחות הביטחון או להפר את הסדר הציבורי ייתקל בתגובה נחושה ובאפס סובלנות

המשטרה לא תאפשר לגורמים קיצוניים להפוך את המקום הקדוש לזירת אלימות, ותפעל למצות את הדין עם כל מי שיסית לאלימות או יפעל כנגד השוטרים המבצעים את תפקידם.

בנוסף המשטרה קוראת לציבור שאינו מורשה להימנע מהגעה ליישוב ולמתחם הקבר. מחסומי משטרה המוצבים בכבישים ובדרכים המובילות ליישוב לא יאפשרו כניסה למי שאינם מורשים.

בשטחים וביערות המקיפים את היישוב פרוסים לוחמי משמר הגבול, המצוידים באמצעי תצפית מתקדמים וברכבי שטח, למניעת ניסיונות הגעה רגלית לאתר.

הכניסה ליישוב מירון תתאפשר למורשים אך ורק בהצגת תעודת זהות של כל נוסעי הרכב. אדם שיימצא ללא תעודת זהות או שלא יופיע ברישומים כתושב מירון, לא יורשה להיכנס לתחומי היישוב.







