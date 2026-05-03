לקראת ל"ג בעומר: אלו הכבישים שצפויים להיחסם

המשטרה מפרסמת היום (ראשון) רשימת כבישים שצפויים להיסגר לקראת הילולת ל"ג בעומר במירון.

בהודעה נמסר כי החל מסוף השבוע והיום, 03/05/26, משעות הבוקר, כוחות משטרה, לוחמי משמר הגבול ושוטרי אגף התנועה, פרוסים בדרכים המובילות ליישוב מירון ובשטחים המקיפים אותו מונעים וימנעו כניסת רכבים והולכי רגל עד לתאריך 6.5.26. תותר אך ורק כניסת תושבי היישוב או כניסתם של המתארחים בצימר מוסדר.

בנוסף מהיום יחסמו לתנועה מספר צירים :

- כביש 89 - כיכר עין זיתים

- כביש 866 - צומת פרוד

- כביש 89 – צומת גוש חלב (ג'יש)

- - כביש 89- צומת ספסופה.

החל מיום שני, 04.05.26, בשעה 06:00 ועד יום רביעי, 06.05.26, בשעה 06:00

ייחסמו הצירים הבאים לתנועה ולא תתאפשר נסיעה לכיוון מירון:

לבאים מכיוון אליפלט:

- כביש 89 – אליפלט

- כביש 89 – כיכר צפת

- כביש 89 – כיכר עין זיתים

לבאים מאזור כביש 85 (חנניה):

- צומת חנניה לכביש 866

- צומת פרוד – כביש 866

- צומת שמאי – כביש 866 לכיוון מירון

לבאים מכיוון חירם למירון:

- כביש 89 – צומת חירם

- כביש 89 – צומת גוש חלב (ג'יש)

- כביש 89 – צומת המועצה האזורית

- כביש 886 – מדלתון לכיוון עין זיתים

- כביש 866 – מדלתון לכיכר גוש חלב (ג'יש)

עוד נמסר כי המשטרה קוראת לציבור שאינו מורשה להימנע מהגעה ליישוב ולמתחם הקבר. מחסומי משטרה המוצבים בכבישים ובדרכים המובילות ליישוב לא יאפשרו כניסה למי שאינם מורשים. בשטחים וביערות המקיפים את היישוב פרוסים לוחמי משמר הגבול, המצוידים באמצעי תצפית מתקדמים וברכבי שטח, למניעת ניסיונות הגעה רגלית לאתר.

הכניסה ליישוב מירון תתאפשר למורשים אך ורק בהצגת תעודת זהות של כל נוסעי הרכב. אדם שיימצא ללא תעודת זהות או שלא יופיע ברישומים כתושב מירון, לא יורשה להיכנס לתחומי היישוב. נוכח השינויים בהסדרי התנועה, ציבור הנהגים מתבקש לגלות סבלנות ולהישמע להוראות ולהנחיות השוטרים בשטח. כמו כן נדרשת תשומת לב מיוחדת לשלטי ההכוונה ולשילוט המוצב בצדי הדרך.



