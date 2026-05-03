פרופ' כהן אליה מזהיר מתרחיש האימים של הימין

בשבועות האחרונים מתעורר חשש כבד בקרב מצביעי הימין במפניי האפשרות של שיבוש הבחירות, בעיקר לנוכח השינויים הדרמטיים בוועדת הבחירות.

פרופסור משה כהן אליה, שחזר לשדר בערוץ 14, כתב: "‏קץ הדמוקרטיה. ‏בחירות בעידן של קיטוב פוליטי קיצוני מייצרים סכנה עמוקה ליציבות הדמוקרטית. ראינו מה קרה בברזיל ובארצות הברית בשנים האחרונות. אך מצד שני ראינו גם העברה תקינה של השלטון בפולין ובהונגריה. ובקפלן מפמפמים כל הזמן את הנרטיב השקרי שהעם "יגנוב את הבחירות", כדי לייצר תשתית של דה לגיטימציה לתוצאות הבחירות במקרה שהעם ינצח והיוריסטוקרטיה תפסיד.

‏יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, מחפש מנכ"ל לוועדת הבחירות במקום אורלי עדס. זו בחירה ללא מכרז, כשסולברג בוחר לבדו את חברי ועדת האיתור. למעשה, זו בחירה של אדם אחד – סולברג. סולברג הוא אדם הגון, אבל הוא לא אדם חזק. כדי לנהל כהלכה את הבחירות הנפיצות הקרובות, צריך אדם חזק".

‏עוד הוא המשיך לתאר: "בקפלן הקימו חמ"ל שלם שמתמקד בבחירות: הקפלניסטים מריצים חמ"ל משפטי, בין היתר בהובלת פרופ' רוזנאי. הם מרימים "חמ"ל דיבה" בראשות הדס קליין ואייל נווה, כדי לרדוף לכאורה את כל מי שמבקר אותם (סתימת פיות והטלת מורא על המתנגדים לקפלן). הם משלמים לאזרחים שחיים בחו"ל לבוא ארצה במעטה של "התנדבות" ליום הבחירות (חשד לשוחד בחירות).

בנט ממנה את איש "המקצוע" עמי אשד כאחראי על "טוהר הבחירות". וביום שהם ינצחו, כך כותב מיקי גיצין, מנכ"ל הקרן לישראל החדשה, במאמר בעיתון "הארץ" – יש להעיף את כל המינויים של נתניהו, מדוד זיני ועד רומן גופמן (טיהורים סטנליסטים בשירות המדינה).

‏קפלן והיוריסטוקרטיה הם סוג של רודנות פשיסטית. אנשים שאינם מכירים בלגיטימיות של הצד השני, ויעשו את הכול כדי לסלק אותו מדרכם, ובכלל זה לסגור את ערוץ התקשורת המרכזי של הצד השני. לאנשים האלה אין שום גבולות, ואם סולברג לא ייכנע לדרישותיהם, הם ימעכו אותו מבלי למצמץ לרגע".

לסיום הוא הוסיף: "העם חייב להתעורר מול סממני הפשיזם האלה. כי כשאהרן ברק אמר שהדרך לתקן היא לנצח בבחירות, הוא התכוון לכך שהיוריסטוקרטיה צריכה לנצח בבחירות, כלומר, גם הוא מודה בכך שהיוריסטוקרטיה היא בעצם סוג של מפלגה פוליטית. אם זה יקרה, זו תהיה קבורת חמור של עקרון היסוד במדינה דמוקרטית – ריבונות העם. אבל צריך להבין שגם אם הכוחות שמאמינים בריבונות העם ינצחו, כפי שצריך להיות, זה רחוק מלהבטיח את ריבונותנו. זה תנאי הכרחי, אך לא מספיק, כדי להחזיר את הכוח לעם.

‏העם חייב לקום ולהוכיח את התנגדותו לפשיזם היוריסטוקרטי הזה. והמהלך הראשון צריך להתחיל במושב האחרון של הכנסת לפני הבחירות, מושב שיתחיל בדיוק בעוד שבוע מהיום".