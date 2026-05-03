דיווח דרמטי: צה"ל דוחף לחידוש הלחימה בקרוב

בכירים במטה הכללי דוחפים לחידוש הלחימה ברצועת עזה וטוענים בשיחות סגורות - ״הזמן הטוב ביותר להכריע את חמאס הוא עכשיו״; צה״ל דחק את הקו הצהוב בעזה מערבה - ושולט ב-59% משטח הרצועה

הפסקת האש עם איראן מחזיקה מעמד ולמרות העמימות של טראמפ בנושא, נראה כי הוא מעוניין להגיע להסכם בהקדם האפשרי ולא לחזור ללחימה.

במקביל בזירה הצפונית, יש הסכם הפסקת אש, אלא שחיזבאללה מנצל אותו בכדי לנסות לפגוע בלוחמי צה"ל שבשטח לבנון.

ברצועת עזה, ישראל סיימה את המלחמה לפני יותר מחצי שנה, מבלי שחמאס הוכרע או פורק - ומאז הארגון מחזק את שליטתו ברצועה וממשיך לייצר אמצעי לחימה, רקטות, מטענים וטילי נ״ט שמיועדים לפגיעה בישראל ובכוחות צה״ל.

על פי הדיווח הבוקר (ראשון) של דורון קדוש, בכירים במטה הכללי אומרים בשיחות סגורות כי המשימה בעזה לא הושלמה, וכי צה״ל מוכרח לחזור ולפגוע בחמאס, בשל סירובו המתמשך להתפרק מנשקו. בחודשים האחרונים התקיימו סבבי שיחות בקהיר בין הנהגת חמאס למתווכות, ובכולם חמאס התמיד בסירובו ליישם את השלב השני של הפסקת האש - ולהתחיל בתהליכים לפירוקו מנשק. לדברי הבכירים, המטרה צריכה להיות שוב אותה מטרה שהוגדרה בראשית המלחמה - והיא שחמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה.

פיקוד הדרום השלים את הכנת התכניות המבצעיות, וערוך לחזרה ללחימה בהינתן החלטה של הדרג המדיני בנושא.

בנוסף, בשבועות האחרונים, צה״ל ביצע שני מהלכים ברצועה: הגביר א היקף החיסולים, ודחק את ה"קו הצהוב" כך שלמעשה הוא שולט בכ-59% מהשטח.

בכירים מסוימים במטה טוענים כי יש לשקול דחייה של פעולה קרקעית בעזה, שלא להכביד על משרתי המילואים.



