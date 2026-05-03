חוזרים ללחימה? איראן כפסע מפיצוץ מול טראמפ

המעצמה האסלאמית פרסמה תוכנית משלה לסיום המלחמה, בתגובה לתוכנית טראמפ. אלא שטראמפ מצידו טען כי היא ככל הנראה לא תתקבל

לאחר שארה"ב מסרה את תוכנית 9 הנקודות שלה לסיום המלחמה - התקשורת האיראנית פרסמה הלילה (שבת) פרטים ממה שהיא מתארת ״כתוכנית 14 הנקודות״ של טהרן.

לפי טענת ״תסנים״, המסר האיראני התמקד בסוגיית ״סיום המלחמה״, וכי בעוד הצעת ארה״ב כללה הפסקת אש בת חודשיים, טהרן הבהירה ש״יש להסדיר את העניינים בתוך 30 יום״.

בין הסעיפים שמונה הסוכנות בתגובה האיראנית: ערבויות לסיום סופי של מה שטהרן מכנה ״תוקפנות צבאית״, נסיגת כוחות הצבא האמריקני מהמרחב הסובב את איראן, הסרת המצור הימי, שחרור נכסיה המוקפאים של איראן, תשלום פיצויים, הסרת הסנקציות, סיום המלחמה בכל החזיתות לרבות לבנון, ומנגנון חדש למצר הורמוז. ״איראן ממתינה לתגובה רשמית של ארה״ב להצעות״, נכתב בדיווח.

בתגובה להצעה האיראנית, נשיא ארה״ב דונלד טראמפ אמר כי יבחן אותה, אך אינו צופה שתתקבל. לדבריו, "איראן לא שילמה מחיר מספיק גבוה על מה שעשתה לאנושות ולעולם במהלך 47 השנים האחרונות".

על 15% אחוזי יכולת ייצור הטילים שנותרו לאיראן אמר: "הייתי רוצה לחסל את זה… זו תהיה התחלה עבורם לבנות את זה מחדש, וכן, הייתי רוצה לחסל את זה".

בשיחה עם כתבים בבית הלבן, הוא נשאל על חידוש התקיפות הצבאיות נגד איראן ואמר: "אני לא יכול לומר את זה על הנייר. אם הם יתנהגו לא כשורה, אם הם יעשו משהו רע… אבל כרגע, נראה. זו אפשרות שבהחלט יכולה לקרות".