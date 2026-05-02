מדגם הליכודיאדה: השר הבכיר מתרסק; זו העשיריה הראשונה בליכוד

מאות פעילים השתתפו במהלך סוף השבוע במדגם הפריימריז המסורתי באילת. מי תפסו את החמישייה הראשונה, מי נדחקו לאחור ואיזו דמות מפתיעה כבשה את משבצת הנשים?

תוצאות מדגם הפריימריז הגדול של "הליכודיאדה", שנערך במהלך סוף השבוע בהשתתפות מאות מצביעים, מספקות הצצה ראשונה למפת הכוחות הפנימית בתנועת הליכוד לקראת פתיחת עונת הפריימריז הרשמית. על פי הדיוווח באתר 'מעריב', המדגם, שנחשב לאינדיקציה משמעותית להלך הרוח בקרב פעילי השטח, מציג רשימה ארצית המשלבת בין נאמנות להנהגה הוותיקה לבין רצון לרענון.

בקטגוריית הרשימה הארצית, מי שקטפו את המקומות הראשונים הם יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ושר האנרגיה אלי כהן, שמבססים את מעמדם כדמויות האהודות ביותר על המתפקדים.

25 המקומות הראשונים ברשימה הארצית:

1-5: אמיר אוחנה, אלי כהן, מירי רגב, גילה גמליאל ויריב לוין.

6-10: ישראל כ"ץ, דודי ביטן, ששון גואטה, אופיר כץ וטלי גוטליב.

11-15: קטי שטרית, משה סעדה, עידית סילמן, מיקי זוהר וניר ברקת.

16-20: עמיחי שיקלי, שלמה קרעי, דוד אמסלם, אביחי בוהרון ויואב קיש.

21-25: בועז ביסמוט, אושר שקלים, אריאל קלנר, אבי דיכטר ועמית הלוי.

הפתעה במשבצת הנשים: הדר מוכתר בפנים

אחת התוצאות המפתיעות והבולטות ביותר במדגם נרשמה במשבצת הנשים החדשות, שם ניצחה הדר מוכתר. הניצחון של מוכתר מלמד על נכונות בקרב חלק מפעילי השטח לבחון שמות חדשים ודמויות שמגיעות מחוץ למסלול הפוליטי הליכודי הקלאסי.

במשבצות הייעודיות הנוספות נרשמו תוצאות ברורות שמשלימות את תמונת המצב של השטח: נתנאל אוחיון ניצח במשבצת הצעירים, ויגאל ברנד נבחר להוביל במשבצת המילואימניקים.

האם התוצאות הללו ישתקפו גם ביום פקודה בקלפיות? בכירי הליכוד יעקבו מקרוב אחרי המגמות שעולות מאילת.