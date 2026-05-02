דובר המשטרה תקף את בנט: “אף אחד לא יאיים על השוטרים”

בנט אמר כי אם יחזור לשלטון, יפעל נגד גורמים בשירות הציבורי שינצלו את תפקידם באופן פוליטי: “מי שיתנהל פוליטית, אעיף אותו לכל הרוחות”. דובר המשטרה אריה דורון השיב: “אמירה לא נכונה שלא צריכה להיאמר”

דובר המשטרה, נצ״מ אריה דורון, הגיב הערב לדבריו של בנט על התנהלות פוליטית לכאורה בצמרת השירות הציבורי ובמשטרה.

בריאיון שהעניק השבוע לחדשות 12, אמר בנט כי במקומות שבהם יזהה “ניצול פוליטי של התפקיד ולא עבודה ממלכתית” הוא יפעל באופן מיידי.

לדבריו, “המשטרה, בוודאי מרכיבים שבה, הופכים להיות פוליטיים”.

בהמשך פנה בנט ישירות לצמרת המשטרה ולעובדי המדינה ואמר: “אתם עכשיו תחת העיניים שלי. תתנהלו בצורה ממלכתית, אל תתנהלו פוליטית. מי שיתנהל פוליטית, בוודאי שאני אעיף אותו לכל הרוחות ביום הראשון”.

דובר המשטרה אריה דורון התייחס הערב בפגוש את העיתונות לדברים בחריפות ואמר כי אין מקום לאמירות מסוג זה כלפי שוטרי וקציני משטרת ישראל.

“לא נכון שאף אדם, לא פוליטי ולא אדם אחר, יאיים על שוטריה, מפקדיה וקציניה של משטרת ישראל”, אמר דורון.

דורון הזכיר את פעילות המשטרה מאז מתקפת 7 באוקטובר ואמר: “זה אותם שוטרים שב־7 באוקטובר הצילו את מדינת ישראל. זה אותם שוטרים שבפסח האחרון לא היו סביב שולחן הסדר”.

כאשר נשאל האם הוא רואה בדברי בנט איום, השיב דורון: “אני רואה את זה כאמירה לא נכונה שלא צריכה להיאמר, לא על ידי מועמדים ולא על ידי פוליטיקאים”.

זמן קצר לאחר מכן הגיב בנט לדברים, והבהיר כי מבחינתו הביקורת אינה מכוונת לשוטרים עצמם אלא למי שלדבריו מנצל תפקיד ציבורי באופן פוליטי.

“רבבות שוטרות ושוטרי ישראל המסורים והטובים ראויים לפיקוד ישר, יעיל וממלכתי שמעניק דוגמה אישית”, כתב בנט.

בנט הוסיף: “אני מודיע: משרת ציבור, בכל תפקיד ובכל ארגון ממשלתי, אשר יפר את חובת האמונים שלו למדינה וינצל את תפקידו בצורה פוליטית ולא ממלכתית, יודח באופן מיידי”.