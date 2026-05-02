אחרי אריזונה: גם מושל טנסי חתם על החוק להכרה ביו"ש

לאחר שעבר ברוב מוחץ בבתי המחוקקים, מושל מדינת טנסי חתם על החוק המכיר ביו"ש. זו המדינה השלישית בארה"ב שמעבירה את החוק. החוק קודם לאחר סיור של חבר בית הנבחרים כריס טוד בשומרון עם ראש המועצה יוסי דגן

הישג מדיני והמשך תנופת ההכרה ביהודה ושומרון בארצות הברית: מושל מדינת טנסי, ביל לי, חתם על החוק להכרה ביהודה ושומרון, ובכך נכנס סופית לספר החוקים של המדינה. החוק החדש קובע כי במסמכים רשמיים של המדינה ייעשה מעתה שימוש במונח "יהודה ושומרון" בלבד, ולא במונח "הגדה המערבית" וכן מכיר בזכותו ההיסטורית של העם היהודי על יהודה ושומרון. טנסי היא המדינה השלישית בארה"ב שמעבירה את החוק. קדמו לה ארקנסו ואריזונה.

החתימה של מושל טנסי מגיעה לאחר שהצעת החוק עברה ברוב מוחץ בשני בתי המחוקקים של המדינה: בית הנבחרים והסנאט. החוק קודם על ידי חבר בית הנבחרים כריס טוד, שסייר בשומרון כאורחו של ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, ונפגש עמו גם בהמשך.

דגן קיים סדרת פגישות עם חברי בית הנבחרים של טנסי, בביקורים בארה"ב וכן בסיורים בשומרון, לצד פגישה מיוחדת עם המושל ביל לי. חבר בית הנבחרים טוד אמר לדגן לאחר אישור המהלך: "אני מוכן ומסוגל לעשות כל שביכולתי כדי לתמוך בעם ישראל. הארץ הזו ניתנה לכם על ידי ה' בזכות וצריך להגן עליה, והיא צריכה להיות כולה בשליטת עם ישראל".

ברקע ההישג בטנסי, השבוע אישרו גם בית הנבחרים והסנאט של מדינת אריזונה החלטה משותפת דומה להכרה ביו"ש. אריזונה, שהפכה למדינה השלישית בארה"ב שמעבירה החלטה כזו, והראשונה עם מושלת דמוקרטית, קידמה את המהלך בהובלת חבר בית הנבחרים דייוויד ליוינגסטון, שסייר אף הוא בשומרון. ליוינגסטון אמר בדיון בסנאט באריזונה: "הייתי בישראל והלכנו לשומרון וזה ברור, כל כך ברור שזו ישראל, האנשים, התרבות, ההיסטוריה. זה תנ"כי, שומרון מוזכר 125 פעם - מידע היסטורי אמיתי".

המהלכים בטנסי ובאריזונה הם חלק מפעילות מדינית ענפה בהובלת ראש מועצת שומרון יוסי דגן ויחידת קשרי החוץ של מועצת שומרון. נכון להיום, לא פחות מ-17 מדינות בארה"ב כבר מקדמות חקיקה והחלטות דומות להכרה רשמית ביהודה ושומרון.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, בירך על שורת ההישגים בארה"ב: "זהו צעד חשוב בתהליך בינלאומי של חזרה לאמת. החוק הזה מבטל את השקר על 'הגדה המערבית' ושל 'הכיבוש', ומבהיר את האמת גם בשימוש נכון בשפה: יהודה ושומרון ולא "גדה מערבית".

"מדינה אחר מדינה בארצות הברית מאמצות את החוק הברור הזה, כולל השבוע המדינה השלישית עם מושלת דמוקרטית", סיכם דגן, "אני מאמין שמעל 20 מדינות יחוקקו את החוק הזה ואני קורא לכנסת ישראל לחוקק חוק דומה, חוק שמדגיש את זכותו ההיסטורית של העם היהודי על יהודה ושומרון".