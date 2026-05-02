מלחמה בפרסית: "חרבו דרבו" כובש את איראן

הראפר הבריטי-איראני 012kid משתף פעולה עם נס וסטילה במחאה נגד משטר הטרור. צפו והאזינו לגרסה החדשה

שנתיים אחרי ש"חרבו דרבו" הפך לפסקול הבלתי מעורער של ישראל, הלהיט של נס וסטילה חוצה גבולות ומגיע ליעד המפתיע ביותר: איראן. הראפר הבריטי-איראני 012kid שחרר בסוף השבוע גרסה חדשה ומסקרנת לשיר, הפעם בשפה הפרסית, במהלך שנועד להעביר מסר של חופש והתנגדות.

היוזמה המפתיעה נולדה מתוך רצונו של האמן האיראני להשתמש בכוח של הלהיט הישראלי ככלי לביטוי ומחאה נגד משטר האייתוללות. לדברי 012kid, השיר המקורי כבר הפך למוכר בקרב צעירים באיראן, והוא בחר ליצור לו גרסה מקומית שתהדהד את קולם של האזרחים השואפים לשינוי.

המהלך זכה לברכת הדרך המלאה של נס וסטילה, שראו בחיבור הזה הוכחה לכך שמוזיקה יכולה לגשר על פערים פוליטיים וליצור בריתות בלתי צפויות.

"חרבו דרבו" בגרסתו הפרסית הוא לא רק מחווה מוזיקלית, אלא הצהרה פוליטית אמיצה שמדגישה את החיבור האנושי בין העם האיראני לישראלי. בעולם שבו כותרות העיתונים מדברות על מלחמה, נס, סטילה ו-012kid מוכיחים שהקצב והביט הם אלו שמנצחים את החושך.